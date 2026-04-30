  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En az 2 takviye olacak! Aslan'a büyük fırsat: Lesley Ugochukwu Fenerbahçe'de Archie Brown dahil 3 isme teklif var! İsteyen kulüplere o madde hatırlatıldı Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir… 3 Mayıs’a kadar devam edecek Doğaseverler NATURFEST’te buluştu Satın alma opsiyonu detayı... Noa Lang yerine Belçikalı yıldız düşünülüyor O isme taraftarlar patladı resmen: Taylan Bulut'u Alman ekipleri istiyor mu? Jersey sütü ile birlikte daha kıvamlı... Kalıp gibi çıkıyor: Ev yoğurdu tarifi, taşırmadan kaynatın Doğanın ilginç sırrı: Memeliler neden mavi renkte doğmuyor? Ortalık karışacak! Fransa’dan Güney Kıbrıs’a Kalıcı Askeri Varlık Planı: SOFA Anlaşması 'Yok Hükmünde' 
Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmanın ciddi sorunlara gebe olduğunu unutmamak lazım.

#1
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Gökyüzünde binlerce metre yüksekteyken en rahat ettiğiniz pozisyonun, aslında vücudunuz için en büyük tehditlerden biri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Deneyimli kabin memurları, yolcuların uçuş sırasında farkında olmadan yaptığı o yaygın hataya karşı dünyayı uyarıyor! İşte detaylar…

#2
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Kabin memurlarına göre uçuş sırasında yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri bacak bacak üstüne atarak seyahat etmektir.

#3
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Uçuş esnasında oldukça rahat pozisyonlardan biri gibi görünen bu hareket, aslında ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

#4
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Kabin memuru Barbiebac La Azafata, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kan dolaşımını yavaşlattığını ve özellikle uzun uçuşlarda tehlikeyi artırdığını belirtiyor.

#5
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Uzmanlara göre bu durum, Derin Cn Trombozu adı verilen ve genellikle bacakta oluşan kan pıhtılarına zemin hazırlayabiliyor.

#6
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Özellikle dar koltuklarda hareket alanı sınırlıyken, damarlar üzerindeki baskı daha da artıyor. Bu yüzden sık sık pozisyon değiştirmek, kısa yürüyüşler yapmak ve bolca su tüketmek öneriliyor.

#7
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Kabin ekipleri yalnızca bacak bacak üstüne atmayı değil, aynı zamanda hijyen ve konfor açısından sorun yaratabilecek başka davranışları da sık sık hatırlatıyor.

#8
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Ayakları ön koltuğa doğru uzatmak, hem hijyen açısından hem de diğer yolculara saygı bakımından büyük problem yaratabiliyor.

#9
Foto - Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…

Cam kenarına yaslanarak uyumak ise titreşim ve kirli yüzeyler nedeniyle baş ağrısına davetiye çıkarabiliyor. Sabah'a göre; Lavabo ve mutfak bölgesine yakın koltuklardan uzak durmak ise sessiz bir yolculuk geçirmek için kritik önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23