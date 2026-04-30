Kan dolaşımını bile... Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmayın! Bedeli ağır olabilir…
Uçakta sakın bacak bacak üstüne atmanın ciddi sorunlara gebe olduğunu unutmamak lazım.
Gökyüzünde binlerce metre yüksekteyken en rahat ettiğiniz pozisyonun, aslında vücudunuz için en büyük tehditlerden biri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Deneyimli kabin memurları, yolcuların uçuş sırasında farkında olmadan yaptığı o yaygın hataya karşı dünyayı uyarıyor! İşte detaylar…
Kabin memurlarına göre uçuş sırasında yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri bacak bacak üstüne atarak seyahat etmektir.
Uçuş esnasında oldukça rahat pozisyonlardan biri gibi görünen bu hareket, aslında ciddi riskleri beraberinde getiriyor.
Kabin memuru Barbiebac La Azafata, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kan dolaşımını yavaşlattığını ve özellikle uzun uçuşlarda tehlikeyi artırdığını belirtiyor.
Uzmanlara göre bu durum, Derin Cn Trombozu adı verilen ve genellikle bacakta oluşan kan pıhtılarına zemin hazırlayabiliyor.
Özellikle dar koltuklarda hareket alanı sınırlıyken, damarlar üzerindeki baskı daha da artıyor. Bu yüzden sık sık pozisyon değiştirmek, kısa yürüyüşler yapmak ve bolca su tüketmek öneriliyor.
Kabin ekipleri yalnızca bacak bacak üstüne atmayı değil, aynı zamanda hijyen ve konfor açısından sorun yaratabilecek başka davranışları da sık sık hatırlatıyor.
Ayakları ön koltuğa doğru uzatmak, hem hijyen açısından hem de diğer yolculara saygı bakımından büyük problem yaratabiliyor.
Cam kenarına yaslanarak uyumak ise titreşim ve kirli yüzeyler nedeniyle baş ağrısına davetiye çıkarabiliyor. Sabah'a göre; Lavabo ve mutfak bölgesine yakın koltuklardan uzak durmak ise sessiz bir yolculuk geçirmek için kritik önem taşıyor.
