Laikçi Müjdat Gezen köşeye sıkıştı! Maskesi inince aklına sigorta geldi
Laikçi Müjdat Gezen köşeye sıkışınca 'sigortaya' sarıldı.
Son günlerde 'Gırgiriye Müzikali'nde yaşanan krizlerle gündeme gelen Müjdat Gezen, son olarak ekip çalışanlarına sigorta yapmadığı yönündeki iddialarla adından söz ettiriyordu. Üzerine dekor düşen bir çalışanın sigortasız olduğu için hastaneye götürülemediği ortaya çıkarken, Gezen'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Yıllar sonra oyun olarak sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' ile gündemden düşmeyen Müjdat Gezen, koltuk sorunu başta olmak üzere izleyici-yapımcı kavgasına kadar kriz üstüne kriz yaşıyor.
Son olarak provalar sırasında yaşanan bir kaza, önemli bir gerçeği ortaya çıkardı.
Söz konusu set kazasında üzerine dekor düşen bir çalışanın 'sigortası olmadığı' gerekçesiyle hastaneye götürülmediği öne sürüldü.
Skandal iddia bununla da sınırlı kalmadı ve ekipte görevli 50 kişinin de yaralanan işçi gibi sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı.
Emekçilerin canını hiçe saydığı öne sürülen Gezen'e tepkiler büyürken, yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gezen gelen tepkiler sonrasında tüm çalışanlarına mesaj göndererek "Evraklarınızı hazırlayın SGK girişleriniz yapılacak" talimatı verdi.
