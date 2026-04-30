Ortalık karışacak! Fransa’dan Güney Kıbrıs’a Kalıcı Askeri Varlık Planı: SOFA Anlaşması 'Yok Hükmünde'
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Avrupa’nın NATO’ya alternatif güvenlik yapılanması arayışında öne çıkan Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını kalıcı hale getirmek için kritik bir adım attı. Enerji merkezi haline gelen Ortadoğu ve Doğu Akdeniz hattında etkisini artırmayı hedefleyen Paris yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile “Kuvvetler Statüsü Anlaşması” (SOFA) imzalamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’taki gayriresmi zirvesine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rum lider Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlediği ortak basın toplantısında anlaşmanın detaylarını açıkladı. Macron, iki ülke arasında Fransa askerlerinin Güney Kıbrıs’ta konuşlanmasının hukuki zeminini oluşturacak SOFA anlaşmasının haziran ayında Paris’te imzalanacağını duyurdu. Macron’un açıklamasına göre anlaşma, haziran ayında Paris’te resmi olarak imzalanacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki askeri faaliyetlerinin kapsamı ve hukuki statüsü netleşmiş olacak.