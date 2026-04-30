Ortalık karışacak! Fransa'dan Güney Kıbrıs'a Kalıcı Askeri Varlık Planı: SOFA Anlaşması 'Yok Hükmünde' 
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Avrupa’nın NATO’ya alternatif güvenlik yapılanması arayışında öne çıkan Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını kalıcı hale getirmek için kritik bir adım attı. Enerji merkezi haline gelen Ortadoğu ve Doğu Akdeniz hattında etkisini artırmayı hedefleyen Paris yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile “Kuvvetler Statüsü Anlaşması” (SOFA) imzalamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’taki gayriresmi zirvesine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rum lider Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlediği ortak basın toplantısında anlaşmanın detaylarını açıkladı. Macron, iki ülke arasında Fransa askerlerinin Güney Kıbrıs’ta konuşlanmasının hukuki zeminini oluşturacak SOFA anlaşmasının haziran ayında Paris’te imzalanacağını duyurdu. Macron’un açıklamasına göre anlaşma, haziran ayında Paris’te resmi olarak imzalanacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki askeri faaliyetlerinin kapsamı ve hukuki statüsü netleşmiş olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında haziranda imzalanması planlanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) kendileri açısından “yok hükmünde” olduğunu açıkladı. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransız askeri unsurlarının adada konuşlandırılması, askeri teknoloji paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve tesis desteğini kapsayan anlaşmanın “büyük endişeyle” takip edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu girişimin bölgesel istikrarı olumsuz etkilediği, Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflediği ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik haklarını yok saydığı vurgulandı. KKTC, GKRY’nin Ada’nın tamamını temsil etme yetkisi bulunmadığını belirterek, bu tür adımların Türkiye’nin etkin garantisinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ve Türkiye ile savunma iş birliğinin derinleştirilmesi kararlılığını teyit ettiğini ifade etti.

Öte yandan, konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi milletvekilleri de, anlaşmayı bölgesel gerilimi artırabilecek bir gelişme olarak değerlendirdiklerini, Kıbrıs Türk tarafının haklarının göz ardı edilmesine karşı diplomatik ve siyasi adımların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Rumların yıllardır tavrının değişmediğini aktaran Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Sunat Atun, “Avrupa Birliği’nin bu yaklaşımı, bana göre iki yüzlü politikalarının en net örneklerinden biridir. Özellikle son 20-25 yıldır Kıbrıs’ta, sözde çözüm veya anlaşma adı altında askersizleştirmeyi öne çıkaran önerilerle gelmişlerdir. Aynı Avrupa Birliği bugün küçücük bir adayı, Türk askeri sayesinde sulh içinde yaşayan bir adayı bir cephe, bir asker yığını haline getirmeye çalışıyorlar. Ancak bugün, küçük bir adada Türk askeri sayesinde barış içinde yaşayan bir ortamı, adeta bir cepheye ve asker yığınağına dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Avrupa Birliği, çıkarlarının olduğu yerde kendi ifade ettiği değerleri ve erdemleri kolaylıkla göz ardı edebilen bir yapıdır. Avrupa Birliği net iki yüzlü bir topluluktur. Güney Kıbrıs’ın bu tavrı ise aslında bilinen bir tavırdır. Bu tutum, Kıbrıs Adası’ndaki Rum siyasi yapısının yaklaşık 100 yıllık anlayışının bir yansımasıdır. Bu anlayış, tarihsel olarak belirli bir zihniyet üzerine kuruludur ve bize şunu göstermektedir: En küçük bir fırsat bulduklarında, hangi çağda olunursa olunsun, hızla silahlanma eğilimine girerek adada yaşayan herkese tehdit oluşturabilecek bir politik yaklaşımı benimsemektedirler. Bu durum, zamanın değişmesinin tek başına zihniyet değişikliği getirmediğinin de bir göstergesidir. Bu nedenle Rum siyasi yapısına güvenmek mümkün değildir; güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre ise “Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen görüşme ve müzakere süreçleriyle Kıbrıs Adası’nda kalıcı bir çözüm üretmenin mümkün olmadığı, yaşanan son gelişmelerle birlikte daha da netleşmiştir. Zaten garanti ve ittifak anlaşmalarına göre Fransa, İsrail ve Amerika’nın burada asker bulundurması; Güney Kıbrıs’a silah desteği vermesi veya askeri teçhizat üretimi gerçekleştirmesi hukuken mümkün değildir. Rum tarafı, Kıbrıs Adası’nı bir Helen ve Hristiyan adası olarak görmekte, bu yaklaşımını da açıkça ortaya koymaktadır. Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı olarak bu durumu gerçekçi biçimde değerlendirmemiz gerekir. Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı bir anlaşma ihtimali son derece zayıftır. Egemen eşitliğe dayalı bir çözümü Rum tarafı kabul etmemektedir. Bizim güvenliğimiz ise Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk güvenlik güçleri tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle başka hiçbir güce güvenmemeliyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanabilir olmadığı defalarca görülmüştür. Nasıl ki Gazze, Filistin ya da bölgedeki diğer krizlerde etkin kararlar alınamamışsa, Kıbrıs konusunda alınan kararların da fiili karşılığı kalmamıştır. Eğer yalnızca bu kararlara göre hareket edilseydi, Türkiye’nin adadan çekilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sona ermesi gerekirdi. Dolayısıyla kendi gücümüze güvenmeli, özgüvenimizi daha da artırmalıyız. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelerle ilişkilerimizi geliştirerek yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

GKRY’nin yapılan anlaşmalara rağmen Ada’yı silah deposuna çevirdiği kaydeden Töre, “Bugün Güney Kıbrıs, adayı adeta bir silah deposuna çevirmektedir.

Ancak olası bir çatışmada Fransa’nın ya da İsrail’in Türkiye ile doğrudan savaşa girmesi gerçekçi değildir. Rum tarafı son derece tehlikeli adımlar atmaktadır. Geçmişte yapılan yanlışların bir benzerine kalkışılması halinde, 1974 Barış Harekâtı benzeri sonuçlarla karşılaşabilirler. Elbette temennimiz böyle bir durumun yaşanmamasıdır. Çünkü savaş hiçbir zaman arzu edilen bir tablo değildir. Kıbrıs Adası hem Türklere hem Rumlara yeter.

İngilizlerin askeri üsleri zaten bulunmaktadır. Şimdi buna Fransızlar, Amerikalılar ve İsraillilerin eklenmesi son derece tehlikeli bir oyundur. Ateşle oynamaktır. Rum tarafının kısmi ya da genel bir saldırı girişiminde bulunmamasını temenni ediyoruz. Aksi halde bunun sonuçları kendileri açısından çok daha ağır olacaktır. Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve bazı Avrupa ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar, Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarımızı yok saymaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye’ye her zaman dostane bir yaklaşım beklemek saflık olur. Bunun başında Fransa gelmektedir. Ancak Kıbrıs meselesinde Avrupa’nın Rum-Yunan yayılmacılığını engelleyeceğini düşünmek gerçekçi değildir” şeklinde konuştu.

Fransa’nın tarih boyunca sömürgeci bir devlet olduğunu aktaran UBP milletvekili Zorlu Töre, “Rum-Yunan ikilisi tarih boyunca yayılmacı hedefler taşımıştır. İstanbul’dan Batı Anadolu’ya, Trakya’dan Ege Adaları’na kadar uzanan emellerini çeşitli dönemlerde açıkça ortaya koymuşlardır. Bugün Kıbrıs Adası’nın önemli bir bölümünü kontrol etmektedirler. Oysa Osmanlı döneminde adanın tamamı Türk yönetimindeydi. Bugün ise adanın yaklaşık yüzde 35-36’lık bölümünde Türk varlığı bulunmaktadır.

Buna rağmen Rum tarafı mevcut durumu kabullenmeyerek adanın tamamını kontrol etme hayali kurmaktadır. Fransa tarih boyunca sömürgeci refleksler göstermiş bir devlettir. Bugün de Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da hesaplar yapmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile askeri iş birliği arayışları da bunun bir parçasıdır. Ancak Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekli tüm hazırlıkları yapmakta ve yapmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Mehmet

Çok ilğinç bi durum yaşanıyor 3 yıldan beri Gazzede yaşanan katilama tek Müslüman ülke gelin birleşelim diyemiyor ama yunan ve fıransa Türkiyeye karşı birleşiyor. Biz Müslümanlar kendimizi yarğılıyormuyuz.

Kim engelleyecek anlaşmayı

Fransa, ingiltere, ABD hepsi orada zaten..
