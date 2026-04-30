Ortalık karışacak! Fransa’dan Güney Kıbrıs’a Kalıcı Askeri Varlık Planı: SOFA Anlaşması 'Yok Hükmünde' 

KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre ise “Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen görüşme ve müzakere süreçleriyle Kıbrıs Adası’nda kalıcı bir çözüm üretmenin mümkün olmadığı, yaşanan son gelişmelerle birlikte daha da netleşmiştir. Zaten garanti ve ittifak anlaşmalarına göre Fransa, İsrail ve Amerika’nın burada asker bulundurması; Güney Kıbrıs’a silah desteği vermesi veya askeri teçhizat üretimi gerçekleştirmesi hukuken mümkün değildir. Rum tarafı, Kıbrıs Adası’nı bir Helen ve Hristiyan adası olarak görmekte, bu yaklaşımını da açıkça ortaya koymaktadır. Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı olarak bu durumu gerçekçi biçimde değerlendirmemiz gerekir. Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı bir anlaşma ihtimali son derece zayıftır. Egemen eşitliğe dayalı bir çözümü Rum tarafı kabul etmemektedir. Bizim güvenliğimiz ise Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk güvenlik güçleri tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle başka hiçbir güce güvenmemeliyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanabilir olmadığı defalarca görülmüştür. Nasıl ki Gazze, Filistin ya da bölgedeki diğer krizlerde etkin kararlar alınamamışsa, Kıbrıs konusunda alınan kararların da fiili karşılığı kalmamıştır. Eğer yalnızca bu kararlara göre hareket edilseydi, Türkiye’nin adadan çekilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sona ermesi gerekirdi. Dolayısıyla kendi gücümüze güvenmeli, özgüvenimizi daha da artırmalıyız. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelerle ilişkilerimizi geliştirerek yolumuza devam etmeliyiz” dedi.