Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

ABD'li Bakan, ordunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu. Birleşmiş Milletler, savaş suçu şüphesiyle acil ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de saldırıyı "korkunç" olarak niteledi ve "hızlı, tarafsız ve kapsamlı" bir soruşturma çağrısında bulundu. ONLARCA ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.