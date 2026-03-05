  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

ABD yine büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi.

#1
Foto - Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk gününde 150'den fazla öğrencinin ölümüne neden olduğu okul katliamına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

#2
Foto - Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren ABD-İsrail ve İran savaşında altıncı güne girilirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD ve İsrail'in İran'daki bir ilkokula düzenlediği saldırı sonrası ABD'den soruşturma açıklaması geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

#3
Foto - Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

Birleşmiş Milletler, savaş suçu şüphesiyle acil ve bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.İran devlet televizyonu, saldırıda 153 öğrenci ve

#4
Foto - Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

Saldırı sonrası binlerce İranlının katıldığı toplu cenaze töreninde sloganlar atıldı. İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı saldırıyı kınadı.

#5
Foto - Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlediği saldırıya ilişkin konuşan Pete Hegseth, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya karşılık Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." cevabını verdi.

#6
Foto - Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma

ABD'li Bakan, ordunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu. Birleşmiş Milletler, savaş suçu şüphesiyle acil ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de saldırıyı "korkunç" olarak niteledi ve "hızlı, tarafsız ve kapsamlı" bir soruşturma çağrısında bulundu. ONLARCA ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

