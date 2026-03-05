  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti
Giriş Tarihi:

Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti

İslam coğrafyası kör, sağır ve dilsizleri oynarken; sahte "demokrasi" havarisi ABD’nin tam kalbinde, bir eski asker imanıyla değilse de vicdanıyla devleşti. Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Siyonist İsrail'in kirli savaşını Kongre binasında protesto ederken, ABD polisinin alçakça saldırısına uğradı. Kolu kırılan ama geri adım atmayan McGuinness, "Müslümanlar ne zaman ayağa kalkacak?" sorusunu adeta yüzlere çarptı.

#1
Foto - Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti

Katil İsrail’in İran’a ve bölgeye yönelik saldırılarını protesto etmek için ABD Kongre binasına giren eski Çavuş Brian McGuinness, milyonlarca Amerikalının ama en çok da yüz milyonlarca Müslümanın söyleyemediğini haykırdı. "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!" diyerek Siyonistlerin kuklası haline gelen senatörlerin yüzüne tüküren McGuinness, "Filistin özgür kalacak!" nidasıyla salonu inletti.

#2
Foto - Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti

Barış yanlısı "CodePink" grubunun paylaştığı görüntüler, sözde özgürlükler ülkesi ABD’nin gerçek yüzünü bir kez daha faş etti. İki güvenlik görevlisi tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışılan McGuinness, direnince polislerin kasıtlı zorlamasıyla kolu kapıya sıkıştırılarak kırıldı. Kemik seslerinin yankılandığı o dehşet anlarında bile davasından vazgeçmeyen eski askere, ABD Senatörü Tim Sheehy’nin de bizzat polislere yardım ederek müdahale etmesi, "Zulüm tek millettir" sözünü akıllara getirdi.

#3
Foto - Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti

İsrail’in zulmüne karşı Müslüman ülkelerin liderleri ve halkları cılız kınama mesajlarıyla vakit öldürürken, bir Amerikalı eski askerin bu cesareti "insanlık dersi" olarak tarihe geçti.

#4
Foto - Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti

Kendi devleti tarafından kolu kırılan, gözaltına alınan ama mazlumun yanında durmaktan bir an bile geri durmayan McGuinness, İslam dünyasındaki ölü toprağını bir kez daha deşifre etti. Kolu kırılan bu yürekli adamın çığlığı; "İsrail için savaşmak istemiyoruz" derken, aslında tüm dünyaya adaletin dininin değil, vicdanının olduğunu hatırlattı.

