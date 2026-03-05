Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti
İslam coğrafyası kör, sağır ve dilsizleri oynarken; sahte "demokrasi" havarisi ABD’nin tam kalbinde, bir eski asker imanıyla değilse de vicdanıyla devleşti. Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Siyonist İsrail'in kirli savaşını Kongre binasında protesto ederken, ABD polisinin alçakça saldırısına uğradı. Kolu kırılan ama geri adım atmayan McGuinness, "Müslümanlar ne zaman ayağa kalkacak?" sorusunu adeta yüzlere çarptı.