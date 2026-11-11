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Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevden affını istemesinin ardından AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Soruşturmanın selameti açısından bu kararın kaçınılmaz olduğunu belirten Tayyar, kısa süre önce işaret ettiği iki kritik isimden ilkinin Kavcıoğlu olduğunu hatırlatarak, "Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor" ifadeleriyle yeni bir görevden alma dalgasının sinyalini verdi.

#1
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

Finans dünyası ve başkent bürokrasisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevden ayrılma kararıyla çalkalanırken, konuya ilişkin en dikkat çekici değerlendirme AK Parti 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı mesajlar paylaşan Tayyar, bu ayrılığın bir "istifa"dan ziyade soruşturmalar kapsamında alınan üst düzey bir tedbir olduğunun altını çizdi.

#2
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “görevden affını” istemesine yaptığı yorumda; “Alınacak iki ‘kritik’ isimden söz etmiştim kısa süre önce. Biri Kavcıoğlu’ydu, gerçekleşti. Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum” dedi.

#3
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

Şahap Kavcıoğlu’nun görevden ayrılmasına ilişkin sosyal medya hebasından değerlendirmede bulunan Şamil Tayyar şunları yazdı: “BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istedi. "

#4
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

"Biliyoruz ki ‘af’ talebi, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine gündeme geldi. Soruşturmanın selameti açısından olması gereken buydu. "

#5
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

"Hatırlarsanız alınacak iki ‘kritik’ isimden söz etmiştim, kısa süre önce. "

#6
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

"Biri Kavcıoğlu’ydu, gerçekleşti. "

#7
Foto - Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

"Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Defalarca ifade ettik, Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor”

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