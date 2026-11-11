Şamil Tayyar, Kavcıoğlu’nun istifasını değerlendirdi! ‘Alınacak iki isimden biriydi, diğeri de yakında affını ister’

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevden affını istemesinin ardından AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Soruşturmanın selameti açısından bu kararın kaçınılmaz olduğunu belirten Tayyar, kısa süre önce işaret ettiği iki kritik isimden ilkinin Kavcıoğlu olduğunu hatırlatarak, "Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor" ifadeleriyle yeni bir görevden alma dalgasının sinyalini verdi.