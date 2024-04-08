2024-04-08 10:51:24 Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var
Mozambik'te feribot kazası meydana geldi.
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Mozambik'te feribot kazası meydana geldi.
Nampula şehrinden yetkililer, feribotun yaklaşık 130 kişiyi taşıdığını açıkladı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan feribotta adeta can pazarı yaşandı. Yapılan ilk incelemelere göre en az 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişiye ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.
BBC'nin haberine göre; Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştığını öne sürdü.
Öte yandan yetkililer, hayatını kaybedenlerin cesetlerinin Nampula kıyılarına vurduğunu da belirtti.
Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin şiddetli deniz koşulları nedeniyle zorlukla çalıştığı da eklendi. Yaşamını yitirenlerin arasında çok sayıda çocuğun da olduğu açıklandı.
Bilindiği üzere Nampula eyaleti, geçtiğimiz yıldan bu yana Güney Afrika’daki birçok ülkeye yayılan kolera salgınından en fazla etkilenen bölgelerden biri. UNİCEF’e göre, mevcut salgın son 25 yılın en kötüsü olarak anılıyor. Mozambik’te geçtiğimiz ekim ayından bu yana 13 bin 700 doğrulanmış vaka ve 30 ölüm yaşandı.
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