Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Bilindiği üzere Nampula eyaleti, geçtiğimiz yıldan bu yana Güney Afrika’daki birçok ülkeye yayılan kolera salgınından en fazla etkilenen bölgelerden biri. UNİCEF’e göre, mevcut salgın son 25 yılın en kötüsü olarak anılıyor. Mozambik’te geçtiğimiz ekim ayından bu yana 13 bin 700 doğrulanmış vaka ve 30 ölüm yaşandı.