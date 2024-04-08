  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saç dökülmesine karşı en etkili yöntemi paylaşıyoruz! Saç ekimine gerek kalmadan kelliği bitiriyor! 1 damlası köklere vitamin yüklüyor!

Yeni Tülüşah alanı keşfedildi

Şafak Sezer’in lüks evindeki tuvaleti görenler gözlerine inanamadı

Limak Holding'in başına talih kuşu kondu! Belediye Meclisi resmen onayladı

MHP’den flaş açıklama! Bunlar MHP ile bağlarını koparınca camiamız arınmıştır! Kalmalarından çok gitmeleri evladır! Asla oy kaybı değildir

Her derde deva! İsveç'te kıymeti biliniyor Türkiye'de ise tadını bile bilen yok! Demir, sülfür, manganez, kalsiyum açısından en zengin gıda!

Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola

Suudi Arabistan'dan sonra şimdi de onlar! Maalesef Türkiye'den paralarını isteyemeye başladılar

Rezalet ki ne rezalet! “Kimi susturuyorsun be” “Rasim ateşle oynuyorsun”
Dünya
7
Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

2024-04-08 10:51:24
Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Mozambik'te feribot kazası meydana geldi.

#1
Foto - Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Nampula şehrinden yetkililer, feribotun yaklaşık 130 kişiyi taşıdığını açıkladı.

#2
Foto - Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan feribotta adeta can pazarı yaşandı. Yapılan ilk incelemelere göre en az 94 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişiye ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

#3
Foto - Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

BBC'nin haberine göre; Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

#4
Foto - Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Öte yandan yetkililer, hayatını kaybedenlerin cesetlerinin Nampula kıyılarına vurduğunu da belirtti.

#5
Foto - Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin şiddetli deniz koşulları nedeniyle zorlukla çalıştığı da eklendi. Yaşamını yitirenlerin arasında çok sayıda çocuğun da olduğu açıklandı.

#6
Foto - Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var

Bilindiği üzere Nampula eyaleti, geçtiğimiz yıldan bu yana Güney Afrika’daki birçok ülkeye yayılan kolera salgınından en fazla etkilenen bölgelerden biri. UNİCEF’e göre, mevcut salgın son 25 yılın en kötüsü olarak anılıyor. Mozambik’te geçtiğimiz ekim ayından bu yana 13 bin 700 doğrulanmış vaka ve 30 ölüm yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler
Gündem

Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki 'İsrail'le ticaret' eylemine müdahaleyi bahane eden çevreler sosyal medyada algı operasyonuna girişti...
Aç dedikleri millete abonelik satışı! Cem Yılmaz para için yeni oltasını attı
Medya

Aç dedikleri millete abonelik satışı! Cem Yılmaz para için yeni oltasını attı

Her fırsatta ekonomik kriz çığırtkanlığı yaparak milletin aç olduğunu iddia eden CHP yandaşı Cem Yılmaz, paralı abonelik açtığını duyurdu...
Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'
Gündem

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

BBP Lideri Mustafa Destici, Türkiye'yi Gazze hassasiyeti üzerinden karalamaya çalışanların Taksim'deki Gazze oyununa ilişkin açıklamalarda b..
Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?
Gündem

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki "İsrail'le ticaret" eyleminde yaşananlardan sonra PKK terör örgütüne yakın hesaptan provokatif paylaşım yapı..
Sıcak gelişmeyi duyurdular! İngiltere ve İsrail'e ait gemiler vuruldu
Dünya

Sıcak gelişmeyi duyurdular! İngiltere ve İsrail'e ait gemiler vuruldu

Gazze'deki saldırıların biteceği güne kadar İsrail gemilerine saldıracaklarını duyuran Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz, Umman Den..
Hamas'tan kritik temas
Dünya

Hamas'tan kritik temas

Hamas, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konuları hakkında görüşme yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23