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İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu

Türkiye'nin gururu hava savunma ailesi HİSAR sistemleri, uluslararası medya ve savunma analistlerinin odağından düşmeyerek küresel silah pazarında adeta deprem etkisi yaptı. Tayland merkezli popüler savunma sanayii kanalı ve dijital medya platformu Pacific Steel tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, modern savaşlarda düşmanların radar sistemlerini kör etmek için uyguladığı elektronik harp (EH) taktiklerinin Türk füzeleri karşısında işe yaramadığı vurgulandı.

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Foto - İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu

HİSAR O+ RF gibi gelişmiş modellerin hibrit güdüm sistemleriyle tasarlandığına dikkat çekilerek, radarın tamamen engellenmesi durumunda füzenin saniyesinde kızılötesi arayıcıya geçip hedefin ısıl izini takip ettiği belirtildi.

#2
Foto - İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu

Düşman ne kadar elektromanyetik yayılım yaparsa yapsın, motorları çalıştığı sürece Türk füzelerinin hedefini mutlaka bulacağı gerçeği askeri otoriteleri şoke etti.

#3
Foto - İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu

Pahalı Amerikan Patriot sistemlerine ve yaptırım riski taşıyan Rus S-400'lere kıyasla fahiş olmayan fiyatlarıyla (HİSAR A+ 60 milyon dolar, HİSAR O+ ise 80-100 milyon dolar bandında) öne çıkan bu sistemler, dost ülkelerin gözdesi haline geldi.

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Foto - İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu

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