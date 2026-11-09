İşte Rus S-400 ve Amerikan Patriot’a boyun eğdiren Türk gücü! HİSAR’ın gizli silahı deşifre oldu
Türkiye'nin gururu hava savunma ailesi HİSAR sistemleri, uluslararası medya ve savunma analistlerinin odağından düşmeyerek küresel silah pazarında adeta deprem etkisi yaptı. Tayland merkezli popüler savunma sanayii kanalı ve dijital medya platformu Pacific Steel tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, modern savaşlarda düşmanların radar sistemlerini kör etmek için uyguladığı elektronik harp (EH) taktiklerinin Türk füzeleri karşısında işe yaramadığı vurgulandı.