Salda Gölü'nde bir ilk gerçekleşti!

Turizm potansiyelinin en önemli halkalarından birisi olan Salda Gölü'nde balon turizmine ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Vali Öksüz, "İnanıyorum ki bu güzel heyecan sonucunda bölgemizin turizmine, ülkemizin turizmine, ilimize ve yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunacak. Türkiye'nin ve dünyanın da harikaları arasında sayılan Salda Gölü, hepiniz biliyorsunuz beyaz kumsalıyla eşsiz turkuazın renkleri ile şölen sunan, görsel olarak herkesi büyüleyen sadece Burdur'un değil dünyanın da gözbebeği bir yer. Bugün başlangıcında vereceğimiz uçuşlar ile birlikte Salda Gölü'nün bu güzelliğini güneşin doğuşu ile birlikte farklı bir açıdan, yani gök yüzünden herkes seyretme imkanına sahip olacak ve bu etkinlikle birlikte balon turizminde farklı bir destinasyon oluşuyor. Biz Salda'nın bu balon uçuşu ile birlikte Ülkemizin önemli turizm ve ulaşım noktalarından biri olacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.