Sakın çöpe atmayın, üstünü kesin ve... Hiç aklınıza gelmeyecek bir işe yarıyor!

Günlük hayatta kullandığımız ve birçoğu gerekli bazısı da bir kez kullanıldıktan sonra kenara atttığımız çok sayıda alet edevat bulunuyor. Bu gereksiz eşyaları azaltmanın en kolay yolu ise hiç satın almamak elbette. "Ama ya lazım olursa?" diye düşünmekte haklısınız ama o işin de kolayı var. Hiç aklınıza gelmeyecek başka gündelik eşyaları mutfağınızda kullanmak. Birkaç örneği biz aşağıda sizin için sıraladık... Hepimizin mutfaklarında birçoğu gerekli bazısı da bir kez kullanıldıktan sonra kenara atılan çok sayıda alet edevat bulunuyor. Bu gereksiz eşyaları azaltmanın en kolay yolu ise hiç satın almamak elbette.