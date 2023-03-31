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Türkiye
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Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

2023-03-31 09:47:34
Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Sakarya'da kent merkezi, ilçeler ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

#1
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Sakarya kent merkezi, Akyazı, Hendek, Karasu, Söğütlü ilçeleri ile yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

#2
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Adapazarı ilçesi Korucuk, Camili, Karaman mahalleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Hendek ilçesinde zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Dikmen Mahallesi'nde 20 santimetreye çıktı.

#4
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Akyazı ilçesinde de Boztepe ve Çatalkaya mahallelerinin yanı sıra yaylalarda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

#5
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Karasu ilçesinin yüksek mahalleleri ile Kurudere ve Ortaköy Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

#6
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Kent merkezi ve ilçelerde yağış zaman zaman etkisini gösteriyor.

#7
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Kentteki tarihi evlerin çatıları ve ara sokaklar karla kaplanırken seyrine doyumsuz manzaralar görenleri mest etti.

#8
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Sakarya'dan kar manzaraları...

#9
Foto - Sakarya'da yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Sakarya'dan kar manzaraları...

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