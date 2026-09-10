Sevda Türküsev’den tesettür defilesine sert tepki: Tesettür farzdan olur, tarzdan olmaz!

“TESETTÜR FARZDAN OLUR, TARZDAN OLMAZ” Türküsev'in yazısının merkezinde ise şu sözleri yer aldı: “Tesettür farzdan olur, tarzdan olmaz.” Tesettürlü kadınların şık, güzel ve modern giyinmesine karşı olmadığını belirten Türküsev, şıklığın dini ölçünün önüne geçirilmesine itiraz etti. Bir kadının hem modern hem zarif hem de ölçülü olabileceğini ifade eden Türküsev, tesettürün cazip hale getirilmesi ile “cazibeli” hale getirilmesi arasında önemli bir ayrım bulunduğunu kaydetti. “BİR ZAMANLAR GÖRÜNMEMEK, ŞİMDİ DAHA ÇOK GÖRÜNMEK” Yazıda sosyal medya ve tüketim kültürüne de geniş yer ayıran Türküsev, tesettür sektöründeki değişimi çarpıcı bir karşılaştırmayla anlattı. Bir dönem sadelik, mahremiyet ve ölçüyle özdeşleşen tesettür anlayışının bugün daha fazla görünürlük üzerinden pazarlanabildiğine işaret eden Türküsev, sürekli yeni marka, model, kumaş ve kombinlerin sunulmasının tesettürü de bir tüketim kategorisine dönüştürme tehlikesi taşıdığını ifade etti.