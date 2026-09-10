Sevda Türküsev’den tesettür defilesine sert tepki: Tesettür farzdan olur, tarzdan olmaz!
Yazar Sevda Türküsev, bir başörtüsü ve şal firmasının düzenlediği defile üzerinden “tesettür modası” anlayışını eleştirdi. Defilede sergilenen kombinlerden baş bağlama biçimlerine, etkinliğin sonunda Hadise’nin sahne almasına kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Türküsev, asıl meselenin sanatçı değil tesettürün anlamının tüketim ve gösteriş kültürü içerisinde aşındırılması olduğunu yazdı. Türküsev, “Tesettür farzdan olur, tarzdan olmaz. Şık olur, güzel olur; fakat cazibeli hale getirildiğinde tesettür olmaktan çıkar” ifadelerini kullandı.