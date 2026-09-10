“Tayland satılık değil” diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yüzlerce kişi, kentteki İsrail Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Sabah saatlerinde bölgede bir araya gelen kalabalık, İsrailli turist ve vatandaşların Tayland yasaları ile yerel kültüre saygı göstermesini talep etti. Göstericiler ayrıca, bazı İsrail vatandaşlarının uygunsuz yollardan ülkede toprak satın aldığını öne sürdü. Ellerinde Tayland bayrakları ve "Tayland'ı kurtarın", "Tayland satılık değil" ve "Yahudiler dışarı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrailli bazı turist ve vatandaşların Tayland'daki davranışlarına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına da dikkat çekerek, "Tayland, savaş suçluları için güvenli değil", "Tayland turistleri ağırlar, savaş suçlularını değil", "İsrail’i boykot edin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.