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"Tayland satılık değil" diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

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“Tayland satılık değil” diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yüzlerce kişi, bazı İsrail vatandaşlarının ülke yasalarını ihlal ettiği ve uygunsuz yollarla toprak edindiği iddiaları üzerine İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı.

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Foto - "Tayland satılık değil" diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

Tayland’da İsrailli turist ve vatandaşlara yönelik tepkiler büyürken, tartışmalar bu kez Bangkok sokaklarına taşındı.

#2
Foto - "Tayland satılık değil" diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yüzlerce kişi, kentteki İsrail Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Sabah saatlerinde bölgede bir araya gelen kalabalık, İsrailli turist ve vatandaşların Tayland yasaları ile yerel kültüre saygı göstermesini talep etti. Göstericiler ayrıca, bazı İsrail vatandaşlarının uygunsuz yollardan ülkede toprak satın aldığını öne sürdü. Ellerinde Tayland bayrakları ve "Tayland'ı kurtarın", "Tayland satılık değil" ve "Yahudiler dışarı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrailli bazı turist ve vatandaşların Tayland'daki davranışlarına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına da dikkat çekerek, "Tayland, savaş suçluları için güvenli değil", "Tayland turistleri ağırlar, savaş suçlularını değil", "İsrail’i boykot edin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

#3
Foto - "Tayland satılık değil" diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

Göstericiler, çok sayıda İsrailli turistin Tayland yasalarını ihlal ettiğini, yerel gelenek ve kültüre saygı göstermediğini, kamu düzenini bozduğunu ve bazı işletmelerle ilgili ödemelerde sorun yaşandığını öne sürdü. Protestoya öncülük eden Tayland merkezli Manager Daily gazetesinin kurucusu ve siyasi aktivist Sondhi Limthongkul, büyükelçiliğe iletilmek üzere protesto mektubu sunarken, Tayland hükümetine de çağrıda bulunarak yasa dışı faaliyetlere karşı somut adımlar atılmasını istedi. Limthongkul, Tayland halkının misafirperverliğinin yasa ihlalleri için bir açık kapı olmadığını ifade etti.

#4
Foto - "Tayland satılık değil" diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

İsrail Büyükelçiliği tarafından protestonun ardından yapılan açıklamada, İsrailli turistlerle ilgili ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden haberdar oldukları ve sorunların çözümü için Tayland makamlarıyla birlikte çalıştıkları bildirildi. Büyükelçilik ayrıca, İsrailli ziyaretçilere Tayland yasalarına ve kültürüne saygı göstermeleri yönünde bilgilendirme yapılacağını açıkladı. İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm ise protesto öncesinde yaptığı açıklamalarda, bazı İsrailli turistlerin Tayland'daki kurallara ve kültüre yeterince dikkat etmemesinden kaynaklanan sorunlar yaşandığını kabul etti. Fisher-Kamm, İsraillilerin Tayland'ı "işgal etmeye" veya ülkede kolonileşmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddederek, Tayland yasalarını ihlal eden kişilerin büyükelçilik tarafından korunmayacağını ifade etti. Fisher-Kamm, İsrailli turistlerin büyük büyük bir kısmının Tayland'da herhangi bir sorun çıkarmadan ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek, yaşanan bazı olayların kültürel farklılıklar veya yerel yasaların yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi.

#5
Foto - "Tayland satılık değil" diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow da protestodan iki gün önce Fisher-Kamm ile bir araya gelerek İsrailli turistlerle ilgili son dönemde yaşanan tartışmaları görüştü. Görüşmenin ardından Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı ziyaretçilerin Tayland yasalarına, geleneklerine ve yaşam biçimine saygı göstermesinin önemine dikkat çekildi. Tayland Göçmenlik Bürosu verilerine göre, ülkede Mart ayı itibarıyla yaklaşık 31 bin İsrail vatandaşı bulunurken, geçtiğimiz yıl 420 binden fazla İsrailli Tayland'ı ziyaret etti. Tayland'da son dönemde yabancıların ülke yasalarını ihlal ettiği veya taşınmaz edinme kurallarını aşmaya çalıştığı iddialarına yönelik denetimler de artırıldı.

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