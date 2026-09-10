“Tayland satılık değil” diyerek sokağa çıktılar! İsrail'e karşı protestolar büyüyor

İsrail Büyükelçiliği tarafından protestonun ardından yapılan açıklamada, İsrailli turistlerle ilgili ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden haberdar oldukları ve sorunların çözümü için Tayland makamlarıyla birlikte çalıştıkları bildirildi. Büyükelçilik ayrıca, İsrailli ziyaretçilere Tayland yasalarına ve kültürüne saygı göstermeleri yönünde bilgilendirme yapılacağını açıkladı. İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm ise protesto öncesinde yaptığı açıklamalarda, bazı İsrailli turistlerin Tayland'daki kurallara ve kültüre yeterince dikkat etmemesinden kaynaklanan sorunlar yaşandığını kabul etti. Fisher-Kamm, İsraillilerin Tayland'ı "işgal etmeye" veya ülkede kolonileşmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddederek, Tayland yasalarını ihlal eden kişilerin büyükelçilik tarafından korunmayacağını ifade etti. Fisher-Kamm, İsrailli turistlerin büyük büyük bir kısmının Tayland'da herhangi bir sorun çıkarmadan ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek, yaşanan bazı olayların kültürel farklılıklar veya yerel yasaların yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi.