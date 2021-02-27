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Sakarya'da faciadan dönüldü

2021-02-27 11:57:22
Sakarya'da faciadan dönüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt istasyonuna çarpan tırın şoförü yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Uğur A. (47) idaresindeki 42 DTB 91 plakalı tır, D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesi yakınlarında Sakarya istikametinde ilerlerken akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı.

Alınan bilgiye göre, Uğur A. (47) idaresindeki 42 DTB 91 plakalı tır, D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesi yakınlarında Sakarya istikametinde ilerlerken akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı.

#2
Foto - Kazada yaralanan Uğur A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan Uğur A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt pompalarından akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt pompalarından akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Daha sonra ekipler, etrafa yayılan yakıtların tehlike oluşturmaması için soğutma çalışması yaptı.

Daha sonra ekipler, etrafa yayılan yakıtların tehlike oluşturmaması için soğutma çalışması yaptı.

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