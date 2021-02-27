2021-02-27 11:57:22 Sakarya'da faciadan dönüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt istasyonuna çarpan tırın şoförü yaralandı.
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt istasyonuna çarpan tırın şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur A. (47) idaresindeki 42 DTB 91 plakalı tır, D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesi yakınlarında Sakarya istikametinde ilerlerken akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı.
Kazada yaralanan Uğur A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt pompalarından akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.
Daha sonra ekipler, etrafa yayılan yakıtların tehlike oluşturmaması için soğutma çalışması yaptı.
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