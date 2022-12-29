  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
21
Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

2022-12-29 10:15:20
Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitiren ve devler ligine yükselmesini sağlayan kritik hamleler milli gururumuzu okşuyor. Bu gururu bize yaşatanlardan biri de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Berat Albayrak. Onun kaleme aldığı 'Burası Çok önemli' adlı kitapta yaşanan tüm gelişmeler anlatılıyor. Albayrak, bakanlığı döneminde atılan 'enerjide millileşme' adımlarının kimler tarafından, nasıl engellenmeye çalışıldığına dair çarpıcı örnekler veriyor.

#1
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitapta enerjide bağımsızlığın önünün nasıl açıldığı şu cümlelerle anlatıldı: Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini anlattığımızda bazıları "Altyapı, gemi, para yok. ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" diye itiraz etti.

#2
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"ABD VE AB'NİN NE DİYECEĞİNİ KESTİREMEYİZ DİYE ŞİDDETLİ İTİRAZLARDA BULUNDULAR" Kitabın Artık 'Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak' ara başlıklı bölümde enerjide millileşme hamlelerine yönelik gerçekleştirilen sabotaj girişimlerine rağmen sergilenen kararlı tavır detaylıca anlatılıyor. Kitabın 43. Ve 44. Sayfalarında şu ifadeler yer alıyor: "Akdeniz'de malum ülkeler bizim kendi deniz alanlarımızın da bulunduğu bölgeleri parsel parsel ihaleye çıkarıp uluslararası şirketlere vermeye başlayınca acil toplantılar düzenledik. Bunlardan biri 2016 yılının başında bakanlığımızdan o zamanki Müsteşar Yardımcımızın, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıydı. Bu toplantıda çok enteresan şeyler yaşadık. Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini, yoksa yarın kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atamayacak noktaya geleceğimizi dillendirdiğimizde; o toplantıdaki katılımcılardan bazıları Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemileri alacak parasının olmadığını dile getirdiler, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarda bulundular. Biz ise Türkiye'nin kendi gemilerini alacağını, kendi gemileri ile bu faaliyetleri yürüteceğini, gerektiğinde deniz kuvvetlerimizin de güvenlik için refakat edeceğini, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık."

#3
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"BİLİNÇLİ OLARAK NEDEN DAR BİR EKİPLE YÖNETİLEGELDİĞİİ ANLAMIŞ OLDUK" "Gelin görün ki, çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinden olduğu ortaya çıktı. Bu olay vesilesiyle, Doğu Akdeniz meselesinin özellikle bürokrasi nezdinde bilinçli olarak neden dar bir ekiple yıllardır bu şekilde yönetilegeldiğini anlamış olduk."

#4
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"GEMİLERİN ALINMASININ GEREKLİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK" "Gemilerin alınmasının ne kadar gerekli olduğunu biliyorduk, ancak bu gerçeği başkaları da biliyordu. Ekip arkadaşlarımız, planlama sürecinde "Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız" diye bürokrasi tarafından tehdit dahi edildi ama bunların hiçbiri bizim kararlılığımızı engelleyemezdi, engelleyemedi de."

#5
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"PLAN GELİŞTİRMENİZ ZARURİDİR" Kitabın 41. Sayfasında ise arama faaliyetlerinin kendi imkanlarımızla yapılmasının önemine şu sözlerle dikkat çekiliyor: "Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz.

#6
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir.

#7
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir"

#8
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"TÜM MÜDAHALELER İÇİN AKSİYON ALDIK" Türkiye'nin egemenlik haklarının çiğnetilmemesi için olağanüstü bir mücadele verildiği de şu sözlerle tarihe not düşülüyor: "Şimdi de ihlallere bir örnek verelim: Türkiye'nin hak iddia ettiği bir parselde, Avrupalı bir firma, Güney Kıbrıs yönetimi ile hareket ederek bir sondaj çalışması başlattı.

#9
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Bu konuda verilen görüşler eski düzenin devamı yönünde olunca biz, "Bugün buna izin verirsek, yarın milli bir enerji politikasını bu coğrafyada uygulayamayız" dedik ve gerekli tüm müdahaleler için aksiyon aldık. O günden sonra bir daha da kimse bizim hak iddia ettiğimiz alanlarda elini kolunu sallayarak hareket edemedi."

#10
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"RAYİÇLERİN ÇOK ÇOK ALTINDA SATIN ALDIK" Gemilerin oldukça düşük maliyetle alındığını kaydeden Albayrak, "Vakit geçirmeksizin uygun teknik donanıma sahip gemileri tespit etmek için çalışmaları başlattık. Önceki dönemlerdeki fiyatlara göre döviz bazında yarı fiyatına hatta üçte bir fiyatına uygun gemileri ekibimizin sıkı ve hızlı çalışması ile tespit etme imkânımız oldu. Yine hızlı bir şekilde bu gemilerden birini ülkemize kazandırmak için görüşmeleri başlattık.

#11
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

En düşük maliyetle gemileri almayı istiyorduk. Bu doğrultuda doğru bir strateji ve müzakere yürütmek için ekibimizle çalışmalara başladık. Petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemde açık denizde arama üretim yapacak gemilerin fiyatlarının düşmüş olması da bize bu gemileri düşük maliyetle satın almamız için bir fırsat sunuyordu. İlk belirlediğimiz gemimizin sıfır fiyatı 800 milyon-1 milyar dolar arasında değişiyordu.

#12
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Bu gayet temiz 4-5 yıllık en son nesil, sadece birkaç kuyu kazmış ve sahibi olan firmanın ekonomik kriz yaşaması sebebiyle satmak durumunda kaldığı bir gemiydi. 600 milyon dolar civarında rakamların telaffuz edilmesiyle başlayan pazarlıklarda kararlı bir duruş sergiledik ve yürütülen başarılı müzakere süreci neticesinde ilk gemimizi o günkü rayiçlerin çok çok altında 154 milyon dolara Norveç'ten satın aldık.

#13
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Hatta finansman işlemlerini de hallederek bu ödemeyi 12 (4+8) yıllık bir vadeye yaydık. Bir deniz sondajı fiyatının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu uluslararası piyasalarda, gemimizi bir kuyu maliyetinin bile altında almak gerçekten büyük bir başarıydı. Elbette bu bir ekip çalışmasının neticesiydi.

#14
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

YENİ BİR DÖNEMİ SEMBOLİZE ETTİĞİ İÇİN FATİH ADINI VERDİK Kitabın 46. Sayfasında ise ilk geminin 2017' yılında geldiği anlatılıyor: "Böylesine önemli bir operasyonu 2017 yılında kısa zamanda başardık. 2017 yılının son günlerinde Norveç'ten yola çıkan gemi Kocaeli Dilovası'na geldi. Böylece, ülkemize ilk milli sondaj gemimizi kazandırdık... Türk gençlerine güvenin adı olarak yeni bir dönemin başladığını sembolize etmesi açısından gemimize Fatih ismini verdik."

#15
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

FİLO KURULUYOR 47. sayfada ise "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında hedef olarak koyduğumuz denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetleri hedefimize ulaşmak için 2018 yılında ikinci gemimiz olan Yavuz gemisini ülkemize kazandırdık. Fatih gemisi gibi 6. nesil ileri teknolojiye sahip olan Yavuz gemisi 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde.

#16
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Oluşturduğumuz politikalar kapsamında 2020 yılında filoya katılan üçüncü gemi, Kanuni sondaj gemisi oldu. Bu gemimiz 227 metre uzunluğunda 42 metre genişliğinde." İfadeleri yer alıyor.

#17
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

DÜNYAYA MEYDAN OKUYABİLECEK DONANIMDA OLDUĞUMUZU İSPATLADIK

#18
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

49. sayfada ise kararlılığımız ve yetkinliğimizi dünyaya ispat etiğimiz şu sözlerle anlatılıyor: "Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin, en zor çalışma alanı olan denizlerde hidrokarbon aramacılığında dünyaya meydan okuyabilecek,

#19
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

küresel devlerle rekabet edebilecek donanımda olduğunu ispatladık. Devamlılık noktasında ise şundan eminim: Gerek doğalgazda gerekse petrolde ilerleyen dönemlerde bu alanda daha çok müjdeler vermek nasip olacaktır."

#20
Foto - Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

Yetkili isim duyurdu: Devlet 6 bin 224 kamu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar verildi!
Ekonomi

Yetkili isim duyurdu: Devlet 6 bin 224 kamu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar verildi!

En az 50 KPSS puanı aranıyor! Başvuru şartları verildi. 3 kamu kurumu tarafından yayımlanan ilana göre toplamda 6 bin 224 kamu personel alı..
Bakan Yardımcısı'ndan İBB'ye sert tepki! İtfaiye eri yaptılar
Gündem

Bakan Yardımcısı'ndan İBB'ye sert tepki! İtfaiye eri yaptılar

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör soruşturmaları kapsamında tartışmalara ilişkin, "Yala..
Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı İran'dan İHA aldılar! Sahaya sürdüler
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı İran'dan İHA aldılar! Sahaya sürdüler

Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı çaresiz kalan Rus güçleri, İran'dan Shahed-136 kamikaze İnsansız Hava Aracı sat..
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları..
ABD'den bomba Erdoğan itirafı! 'Gerçekten de becerikli tek lider, olmasaydı...
Dünya

ABD'den bomba Erdoğan itirafı! 'Gerçekten de becerikli tek lider, olmasaydı..."

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Tahıl Koridoru anlaşmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak, "Olmasaydı kı..
2023 dolar tahminlerini Türkiye'ye duyurdular! 15 lira...
Ekonomi

2023 dolar tahminlerini Türkiye'ye duyurdular! 15 lira...

Dolar kurunun yeni yılda nasıl şekilleneceği merakla takip edilirken 5 ekonomistin katıldığı ankette ortalama tahmin 21,44 oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23