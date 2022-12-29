Sakarya Gaz Sahası milli gururumuzu okşuyor ama! Burası çok önemli

"ABD VE AB'NİN NE DİYECEĞİNİ KESTİREMEYİZ DİYE ŞİDDETLİ İTİRAZLARDA BULUNDULAR" Kitabın Artık 'Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak' ara başlıklı bölümde enerjide millileşme hamlelerine yönelik gerçekleştirilen sabotaj girişimlerine rağmen sergilenen kararlı tavır detaylıca anlatılıyor. Kitabın 43. Ve 44. Sayfalarında şu ifadeler yer alıyor: "Akdeniz'de malum ülkeler bizim kendi deniz alanlarımızın da bulunduğu bölgeleri parsel parsel ihaleye çıkarıp uluslararası şirketlere vermeye başlayınca acil toplantılar düzenledik. Bunlardan biri 2016 yılının başında bakanlığımızdan o zamanki Müsteşar Yardımcımızın, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıydı. Bu toplantıda çok enteresan şeyler yaşadık. Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini, yoksa yarın kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atamayacak noktaya geleceğimizi dillendirdiğimizde; o toplantıdaki katılımcılardan bazıları Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemileri alacak parasının olmadığını dile getirdiler, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarda bulundular. Biz ise Türkiye'nin kendi gemilerini alacağını, kendi gemileri ile bu faaliyetleri yürüteceğini, gerektiğinde deniz kuvvetlerimizin de güvenlik için refakat edeceğini, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık."