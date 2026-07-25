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Putin'den piyasaları altüst edecek akaryakıt kararı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin'den piyasaları altüst edecek akaryakıt kararı

Rusya akaryakıtla ilgili piyasaları altüst edecek yeni bir karar aldı.

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Foto - Putin'den piyasaları altüst edecek akaryakıt kararı

Rusya'da benzin ihracatı yasağının süresi uzatılacak.

#2
Foto - Putin'den piyasaları altüst edecek akaryakıt kararı

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK - Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Omsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet bünyesindeki koordinasyon toplantısında benzin ihracatı yasağının süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararı alındığını söyledi. Dizel ihracatına yönelik yasağın ise iç piyasanın toparlanmasına paralel bir şekilde kaldırılacağını belirten Novak, bu sayede rafinerilerin üretim fazlası ve işleme hacmindeki düşüş nedeniyle sorun yaşamayacağını ifade etti.

#3
Foto - Putin'den piyasaları altüst edecek akaryakıt kararı

Novak, iç piyasanın ihtiyaçları karşılandıktan sonra rafinerilerin tam kapasite çalışabilmesi için dizel yakıt ihracatının önem taşıdığını dile getirdi. Son dönemde lojistikte yaşanan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan akaryakıt sıkıntısının geçici nitelik taşıdığına işaret eden Novak, hükümetin iç piyasayı en kısa sürede istikrara kavuşturmak için gerekli adımları attığını söyledi.

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Foto - Putin'den piyasaları altüst edecek akaryakıt kararı

KISITLAMALAR UKRAYNA’NIN PETROL RAFİNERİLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDAN SONRA GELDİ - Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

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