İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ise, İspanya’ya alevlerle mücadelede destek için 2 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere 2 yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir" denildi. İspanya halkına geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarla dayanışmamızı paylaşıyoruz. Sahada büyük fedakarlıkla görev yapan itfaiye ekiplerine, acil durum personeline ve ilgili tüm kurumlara başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.