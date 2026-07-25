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İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

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İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

İspanya’da Madrid yakınları ve Avila’da süren orman yangınlarında yaklaşık 45 bin hektarlık alan kül oldu, tahliye edilen veya evde kalmaları istenen kişilerin sayısı 88 bin 620’ye yükseldi. Türkiye’nin yangınla mücadele için İspanya’ya 2 yangın söndürme uçağı sevk edeceği açıklandı.

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Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

İspanya’da orman yangınları Madrid, Avila ve Valensiya’da hayatı felç etti.

#2
Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

İspanya'da başkent Madrid ile Castilla Leon Özerk Bölgesi'ne bağlı Avila'da süren orman yangınları nedeniyle tahliye edilen ve evlerinde kalmaları istenen kişilerin sayısı artıyor. İspanya İçişleri Bakanlığı, orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durum sürecinin uzatıldığını açıklayarak, tahliye edilen ve evde kalma talimatı verilen kişilerin sayısının 88 bin 620'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, başkent Madrid'de 29 bin 488 kişi tahliye edilirken, 21 bin 132 kişiye evde kalma talimatı verildi. Avila'da ise yaklaşık 30 bin kişiye evde kalma uyarısı yapılırken, 8 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

#3
Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

Yetkililer, Madrid ve Avila arasındaki yangında yaklaşık 45 bin hektarlık alanın tahrip olduğunu bildirirken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yangından etkilenen yerleri ve söndürme çalışmalarının koordine edildiği ileri komuta merkezini ziyaret etti. Durumun hala karmaşık bir halde olduğunu belirten Sanchez, "Hava sıcaklıkları düşmüş olsa da rüzgarın nasıl seyredeceğini bilmiyoruz" dedi.

#4
Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso ise, hava şartlarında beklenen değişimin yangını daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Ayuso, "Daha önce hiç görülmemiş, tamamen eşi benzeri olmayan bu durum, önümüzdeki saatlerde çok daha kötü tabloların ortaya çıkmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

Öte yandan yerel kaynaklar, Madrid ve Avila'daki yangınlarla mücadele için 3 bin 400'den fazla personel ve 29 hava aracının görevlendirildiğini bildirdi.

#6
Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

Valensiya bölgesindeki Manises kenti yakınlarında çıkan orman yangınında ise Salt de l'Aigua Vadisi çevresinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, Valensiya'daki yangınların yerel saatle 16.38 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdüğü, dumandan etkilenenlerin ise tedavi altına alındığı belirtildi.

#7
Foto - İspanya’da alevler kontrolden çıktı! 45 bin hektar kül oldu, Türkiye iki uçak gönderiyor

Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ise, İspanya’ya alevlerle mücadelede destek için 2 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında dost ve müttefik İspanya'ya destek sağlamaktadır. İspanya makamlarının Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde yaptığı yardım talebi doğrultusunda Türkiye, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere 2 yangın söndürme uçağını İspanya'ya sevk etmektedir" denildi. İspanya halkına geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarla dayanışmamızı paylaşıyoruz. Sahada büyük fedakarlıkla görev yapan itfaiye ekiplerine, acil durum personeline ve ilgili tüm kurumlara başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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