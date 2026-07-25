32 araç birbirine girdi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 32 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi vefat ederken, 12 kişi yaralandı.
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 32 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi vefat ederken, 12 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara art arta 3 zincirleme kaza meydana geldi. İlk kaza, Karasapaca mevkisinde oldu. 1 TIR ve 8 otomobilin karıştığı kazada H.K. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Sapaca mevkisinde meydana geldi. 1 TIR ile 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
ZİNCİRLEME KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ - Yine aynı bölgede meydana gelen diğer kazada ise 12 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazalar nedeniyle D100 kara yolunun Samsun yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin araçları kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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