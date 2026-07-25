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Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

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Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

Dünyaca ünlü haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden gerilimde İran için verdiği yeni emri kamuoyu ile paylaştı.

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#1
Foto - Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

ABD ordusunun İran'a yönelik yaklaşık iki haftadır sürdürdüğü saldırıların ardından dün akşam yeni bir operasyon gerçekleştirmemesi dikkat çekti. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran’a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatını verdiğini öne sürdü.

#2
Foto - Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

Adı açıklanmayan iki ABD’li kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın son 13 gün boyunca her gün ordudan gelen saldırı planlarını onayladığı ve operasyonların onaydan birkaç saat sonra gerçekleştirildiği belirtildi. Dün ise benzer bir saldırı planının Trump'ın onayına sunulduğu ancak ABD Başkanı'nın plana onay vermek yerine saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiği iddia edildi.

#3
Foto - Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

Haberde, ABD ordusunun İran’a yönelik geniş çaplı operasyonlara dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Trump'ın henüz bu yönde bir emir vermediğinin altı çizildi. Trump'ın talimatının yalnızca bir gün için mi geçerli olduğu ve saldırıların devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

#4
Foto - Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

Trump'ın İran'a yönelik saldırı düzenlenmemesi yönündeki talimatının Umman'dan bir heyetin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir mekanizma oluşturulması amacıyla dün İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği resmi ziyaretten birkaç saat sonra geldiği belirtildi.

#5
Foto - Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

Bölgedeki yerel kaynaklar, Umman ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve Tahran ile Maskat yönetimleri arasında bu hafta sonu bir anlaşmaya varılabileceğini iddia etti.

#6
Foto - Axios, İran için verilen emri açıkladı: Herkes ters köşe oldu

Axios ise söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Trump'ın önerilen düzenlemeyi kabul etmesi gerektiğini yazdı. Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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