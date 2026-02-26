Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Gürcistan'ın ayrıca Karadeniz'de Anaklia derin deniz limanı projesini geliştirmek istediğini de dile getiren Kvrivişvili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anaklia projesi sadece bir liman değil, bölgesel tedarik zincirlerini güçlendirmek için çok yönlü taşımacılığı, katma değerli hizmetleri ve endüstriyel gelişmeyi birleştiren bir lojistik ve sanayi merkezidir. Bu entegre lojistik ve sanayi merkezini inşa etmede bize katılmaları için Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıları ve diğer bölgesel ortakları memnuniyetle karşılarız."