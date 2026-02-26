  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye parasını ödediği halde uçakları vermeyen ABD'den o ülkeye baskı: Bizden F-35 alacaksınız Esenyurt E-5'te feci kaza Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü İşte bu hiç beklenmiyordu! Galatasaray'dan Real Madrid'e mi? Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İşte o verdiği şifalar... Borsa günü yükselişle tamamladı! Piyasada pozitif hava hakim Musaba ve Ferdi ile tanıdık... Beşiktaş'ta sol bek için yeni aday: Souffian El Karouani Sahurda kinoa tüketmek... Enerji açığını tek başına kapatıyor: Protein deposu baklagil Bankacılık sektörünün mevduatı artmaya devam ediyor
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ın İş Forumu'nda Ankara'ya flaş bir teklifte bulundu.

1
#1
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ın İş Forumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımlarıyla Kakheti bölgesindeki Telavi kentine yakın yer alan Tsinandali köyündeki bir otelde başladı.

#2
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı iş birliğiyle düzenlenen forumun açılışında konuşan Mariam Kvrivişvili, programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

#3
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Söz konusu forumun, üç ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesine eşsiz bir platform sunduğunu belirten Kvrivişvili, "Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den 300'den fazla önde gelen ve büyük şirketin katılımı, özel sektörün enerji, ulaştırma ve lojistik, sağlık, inşaat, tarım, finans ve turizm gibi kilit sektörlerde iş birliğini derinleştirmeye ve ortak girişimler uygulamaya olan büyük ilgisini vurgulamaktadır." dedi.

#4
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Türk ve Azerbaycan firmalarının Gürcistan'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kvrivişvili, "Gürcistan'da şu anda Türk sermayeli 2 bin 805'ten fazla ve Azerbaycan sermayeli 1660'tan fazla şirket faaliyet göstermektedir. Azerbaycan ve Türk şirketlerinin Gürcistan'daki aktif varlığını son derece takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Kvrivişvili, Türkiye ile Azerbaycan'ın Gürcistan'ın güçlü ticaret ortakları olduğunu ifade etti. Türkiye ile ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar doları geçtiğini aktaran Kvrivişvili,"Türkiye, 2025 yılında Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı olurken Azerbaycan ile ticaret hacmi 7. sırada yer aldı." diye konuştu.

#6
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Kvrivişvili, "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesi için aktif çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Kvrivişvili, Gürcistan hükümetinin 2032'ye kadar söz konusu koridor kapsamında liman, demir yolu ve kara yolu gibi altyapı projelerin geliştirilmesi yönünde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

#7
Foto - Gürcistan'dan Türkiye'ye flaş teklif: Gelin bize katılın

Gürcistan'ın ayrıca Karadeniz'de Anaklia derin deniz limanı projesini geliştirmek istediğini de dile getiren Kvrivişvili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anaklia projesi sadece bir liman değil, bölgesel tedarik zincirlerini güçlendirmek için çok yönlü taşımacılığı, katma değerli hizmetleri ve endüstriyel gelişmeyi birleştiren bir lojistik ve sanayi merkezidir. Bu entegre lojistik ve sanayi merkezini inşa etmede bize katılmaları için Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıları ve diğer bölgesel ortakları memnuniyetle karşılarız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!
Gündem

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Pedofili ve fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein’in karanlık dosyası, Amerikan siyasetinin zirvesine uzandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary ..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri ..
Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün
Dünya

Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün

Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin temel konusu İran’ın nükl..
Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok
Gündem

Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye sürecine çok önem veriyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23