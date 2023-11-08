Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur. CİMER'e şikayet konusunda bir girişimde bulunmayacağım, daha önceden şikayet edildi. CİMER'in bu konuda ki kararı ne olur bilmiyorum, sosyal medya da destekleyenler çok oldu. Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Polis ve zabıta ekipleriyle beraber bu hayvanı yakalayıp getirdik. Hayvan ve insan ayrımına bakmıyorum. İkimizde canlıyız sokakta ki hayvanlara sahip çıkmalıyız. Hayvan severlerin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.