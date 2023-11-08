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Yaşam
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Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

2023-11-08 13:52:44
Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

Tokat Niksar'da bir bahçede beslenen tavus kuşu, CİMER'e şikayet edildi.

#1
Foto - Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

Tokat'ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Gökçe, Garguk adını verdiği Tavus Kuşunun CİMER’e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu.

#2
Foto - Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

Çok sevdiği tavus kuşunun mahalleli tarafından CİMER’e şikayet edildiğini iddia eden Gökçe, bir hayvan sever olarak yaşananlardan duyduğu üzüntülü dile getirdi. Tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde ötmesinden dolayı ifade edildi.

#3
Foto - Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

Daha önceden de şikayette bulunulduğunu belirten Ziynet Gökçe, "Çocukken bizim evde kitap çok okunurdu, Şehzade Şirazi'nin kitabında tavus kuşları gibi egzotik hayvanlardan bahsedilirdi. Bu durum benim duygu dünyamı etkiledi. Bütün semavi dinlerinde tavus kuşunun bir nazar görevi gördüğünü biliyorum.

#4
Foto - Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

. Yunan mitolojisinde de bu duruma rastladım. Tüylerinden dolayı nazara karşı olduğu söylenir, benimde böylesi şeylere ilgim var. Bende internetten kendime bir tavus kuşu satın aldım. 2016 yılının Aralık ayında aldım, hayvanın isimi Garguk olarak koyduk. 8 yıla yakındır bu hayvana bakıyorum, neden şikayet edildiğini bilmiyorum bu hazımsızlığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum. Devletin bu konu da kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum.

#5
Foto - Şaka değil gerçek! Tavus kuşunu bakın neden CİMER'e şikayet ettiler

Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur. CİMER'e şikayet konusunda bir girişimde bulunmayacağım, daha önceden şikayet edildi. CİMER'in bu konuda ki kararı ne olur bilmiyorum, sosyal medya da destekleyenler çok oldu. Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Polis ve zabıta ekipleriyle beraber bu hayvanı yakalayıp getirdik. Hayvan ve insan ayrımına bakmıyorum. İkimizde canlıyız sokakta ki hayvanlara sahip çıkmalıyız. Hayvan severlerin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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