Sahte zeytinyağı nasıl belli olur? Sahte zeytinyağını anlamanın 3 yolu: Hile yapan nasıl anlaşılır?
Sahte zeytinyağı nasıl belli olur? Sahte zeytinyağını anlamanın 3 yolu: Hile yapan nasıl anlaşılır?

Zeytinyağı sağlık ve şifa deposu bir besin. Tarım ve Orman Bakanlığı beş zeytinyağı markasında tohum yağı tespit etti. Piyasada bulunan sahte zeytinyağlarını nasıl anlarsınız? sorularına dair bilinenleri vatandaşlar sorgulatıyor.

Piyasada "natürel sızma" etiketiyle satılan ancak içeriği tartışmalı pek çok ürün bulunuyor. Tüketicinin en çok zorlandığı konulardan biri de gerçek zeytinyağını sahtesinden ayırt etmek.

Uzmanların sıkça vurguladığı bazı basit kontrollerle, evde de zeytinyağının kalitesi hakkında güçlü ipuçları elde etmek mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığı beş zeytinyağı markasında tohum yağı tespit edildiğini duyurunca zeytinyağlarını nasıl anlarsınız? sorularına dair bilinenleri vatandaşlar sorgulatmaya başladı. Sahte zeytinyağını anlamanın 3 yolu: 1) Koku ve tat testi Gerçek zeytinyağı taze çimen, yeşil elma ya da badem benzeri doğal aromalar verir. Kokladığınızda belirgin bir "tazelik" hissi yoksa veya ağızda yağlı ve düz bir tat bırakıyorsa, ürün şüpheli olabilir. Ayrıca kaliteli zeytinyağı boğazda hafif bir yakıcılık oluşturur.

2) Soğukta donma kontrolü Zeytinyağını birkaç saat buzdolabında bekletin. Doğal zeytinyağı düşük sıcaklıkta bulanıklaşır veya kısmen donar. Hiçbir değişiklik olmuyorsa, içinde başka yağlar karıştırılmış olma ihtimali yüksektir. (Bu yöntem tek başına kesin sonuç vermez, ancak önemli bir işarettir.)

3) Etiket ve menşe incelemesi Ürünün üzerinde "natürel sızma" ibaresi, üretim yeri, hasat yılı ve asit oranı açıkça yazılı olmalıdır. Menşe bilgisi belirsiz, yalnızca "zeytinyağı" ifadesi bulunan ya da olağan dışı ucuz ürünlerde sahtecilik riski daha fazladır. Sahte zeytinyağı nasıl belli olur? Uzmanlar, güvenilir üreticilerden alışveriş yapılmasını ve mümkünse analiz raporu bulunan ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Basit kontrollerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de gerçek zeytinyağının lezzetinden emin olabilirsiniz. Kısaca: Zeytinyağı bir süre buzdolabında bekletildiğinde donma yapıp yapmadığını gözlemlenerek, tam olarak donmadığı takdirde başka bir yağ (pamuk yağı gibi) eklendiği kesinleşmiş olur. Zeytinyağının doğal olduğunu anlamak için bir miktar zeytinyağına birkaç damla tuzruhu damlatılarak zeytinyağındaki renk değişimi gözlemlenir.

