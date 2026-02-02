  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emekli olacaklara müjde! 1999 ve 2008 girişliler için ikinci maaşın kapıları aralanıyor Altın ve dolar tahminleri hep tutan Mert Başaran'dan şok çıkış: Parasını buna yatıranlar yandım Allah diyecekler Suudi Arabistanlılar duyurdu... Ve En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı Berat Kandiline özel kandil simidi tarifi! Şefin elinden birebir tutan tarif: Müthiş lezzet Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor Bakan Göktaş'tan dev sosyal destek açıklaması! Engelli vatandaşlara 240 milyar liralık büyük hizmet İsrail ve BAE'yi hoplatacak gelişmeyi Amerikalılar duyurdu: Türkiye İHA'ları gizli üsse konuşlandırdı Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor! Sanal kumar analizi! En riskli grup belli oldu Beşiktaşlıların yüreğini hoplatacak o transfer hamlesi için red kararı çıktı neyse ki...
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe köklü değişikliğe gidiyor. İşletme sahiplerine lise mezuniyet şartı ararken, filolarında TOGG bulundurma zorunluğu getiriliyor.

#1
Foto - Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama şirketleri için yetki belgesi zorunluluğu getirirken, firmaların faaliyetleri yeni bir dijital sistemle kayıt altına alınacak. Kiralama işlemleri, ilanlar ve depozitolar düzenlenirken, sistem dışı araç kiralayan şirketlere yaptırım uygulanacak. Yeni sistemle yerli araç Togg’un sektörde kullanımının artırılması için kota ve teşvik uygulamaları hayata geçirilecek.

#2
Foto - Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

YERLİ OTOYA TEŞVİK VE SIKI DENETİM Ticaret Bakanlığı, araç kiralama şirketlerine yeni düzenleme getiriyor. Araç kiralama şirketleri yetki belgesi almadan iş yeri açamayacak. Araç kiralama şirketi açmak isteyenlere yeni şartlar gelecek. Şirket sahiplerinin en az lise mezunu olması şartı aranacak. Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi kurulacak. Şirketin kaç aracı olduğu, kiralanan araçların bilgisi bu sisteme girilecek. Kira bedelinin ve kiracının sözleşmeden doğan mali hükmü yerine getirmesi garanti altına alınacak. Sistem dışındaki araçları kiralayan şirkete yaptırım uygulanacak. Yerli araç Togg’u teşvik amacıyla firmalara yerli araç kontenjanı verilecek. Kiralık araç işi yapan firmalara yerli aracı teşvik için kota konulması da planlanıyor. Oto kiralama sistemine yeni düzenlemeler yolda.

#3
Foto - Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

LİSE MEZUNİYETİ VE GÜVENİLİR ESNAF ŞARTI Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre; araç kiralama firmaları için yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Şirket sahibinin yetki belgesi alması için iflas etmemiş olması, güvenilir esnaf olması, en az lise mezunu olması şartı aranacak. Firmalarda mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da aranacak. Bu yetki belgesi dönem dönem yenilenecek. Firmaların şartları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Kiralık araçların takip edilmesi için Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi kurulacak. Yetki belgesi süreçleri de bu sistem üzerinden işleyecek. Şirketler, sisteme kiraya verecekleri araçlarını kaydedecek. Hangi firmanın kaç araç kiraladığı bu platformda belli olacak. Yeni araç alanlar ekleme yapacak, kullanılmayan araçlar ise listeden çıkarılacak.

#4
Foto - Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR Kiralık araçların ilanı, elektronik ortamdaki ilan platformlarına da aktarılacak. Bu ilanlar İlan Doğrulama Sistemi üzerinden girilecek. Yeni uygulama ile depozitolar da düzenlenecek. Kira bedelinin ödenmesi ve kiracının sözleşmeden doğan mali hükmü yerine getirmesini garanti altına alan; işletme tarafından kiracının kredi kartı veya banka kartı üzerinden ön provizyon veya blokaj şeklinde alınan bedellerle ilgili düzenlemeler yapılacak.

#5
Foto - Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

SÖZLEŞMELERDE KESİN KOŞULLAR DÖNEMİ Kiralanacak araçlara ilişkin hususlar ile kiralama usulünün nasıl olacağı yeniden düzenlenecek. Sözleşme kesin koşullara bağlanacak. Kiralanan taşıtın teslimi, tahliyesi ve saati gibi gereken bütün düzenlemeler yapılacak. Kiracının gerçek kişi olması durumunda; adı, soyadı ve TC kimlik numarası gibi bilgileri içeren, elektronik ortamda yapılan ön ödemeli rezervasyonlarla ilgili düzenlemeler yapılacak. İleride herhangi bir uyuşmazlık veya mağduriyet yaşanması halinde tüm süreç kayıt altında olacak./ kaynak: yenişafak, haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Dünya gündemini sarsan Epstein dosyalarından Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar dökülmeye devam ediyor. Kirli ağın yazışmalarında, Cumhurba..
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı yeni belgelerde, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’ın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23