Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!

LİSE MEZUNİYETİ VE GÜVENİLİR ESNAF ŞARTI Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre; araç kiralama firmaları için yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Şirket sahibinin yetki belgesi alması için iflas etmemiş olması, güvenilir esnaf olması, en az lise mezunu olması şartı aranacak. Firmalarda mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da aranacak. Bu yetki belgesi dönem dönem yenilenecek. Firmaların şartları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Kiralık araçların takip edilmesi için Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi kurulacak. Yetki belgesi süreçleri de bu sistem üzerinden işleyecek. Şirketler, sisteme kiraya verecekleri araçlarını kaydedecek. Hangi firmanın kaç araç kiraladığı bu platformda belli olacak. Yeni araç alanlar ekleme yapacak, kullanılmayan araçlar ise listeden çıkarılacak.