Bakanlıktan dikkat çeken TOGG hamlesi... Lise şartı getiriliyor!
Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe köklü değişikliğe gidiyor. İşletme sahiplerine lise mezuniyet şartı ararken, filolarında TOGG bulundurma zorunluğu getiriliyor.
Ticaret Bakanlığı, araç kiralama şirketleri için yetki belgesi zorunluluğu getirirken, firmaların faaliyetleri yeni bir dijital sistemle kayıt altına alınacak. Kiralama işlemleri, ilanlar ve depozitolar düzenlenirken, sistem dışı araç kiralayan şirketlere yaptırım uygulanacak. Yeni sistemle yerli araç Togg’un sektörde kullanımının artırılması için kota ve teşvik uygulamaları hayata geçirilecek.
YERLİ OTOYA TEŞVİK VE SIKI DENETİM Ticaret Bakanlığı, araç kiralama şirketlerine yeni düzenleme getiriyor. Araç kiralama şirketleri yetki belgesi almadan iş yeri açamayacak. Araç kiralama şirketi açmak isteyenlere yeni şartlar gelecek. Şirket sahiplerinin en az lise mezunu olması şartı aranacak. Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi kurulacak. Şirketin kaç aracı olduğu, kiralanan araçların bilgisi bu sisteme girilecek. Kira bedelinin ve kiracının sözleşmeden doğan mali hükmü yerine getirmesi garanti altına alınacak. Sistem dışındaki araçları kiralayan şirkete yaptırım uygulanacak. Yerli araç Togg’u teşvik amacıyla firmalara yerli araç kontenjanı verilecek. Kiralık araç işi yapan firmalara yerli aracı teşvik için kota konulması da planlanıyor. Oto kiralama sistemine yeni düzenlemeler yolda.
LİSE MEZUNİYETİ VE GÜVENİLİR ESNAF ŞARTI Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre; araç kiralama firmaları için yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Şirket sahibinin yetki belgesi alması için iflas etmemiş olması, güvenilir esnaf olması, en az lise mezunu olması şartı aranacak. Firmalarda mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da aranacak. Bu yetki belgesi dönem dönem yenilenecek. Firmaların şartları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Kiralık araçların takip edilmesi için Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi kurulacak. Yetki belgesi süreçleri de bu sistem üzerinden işleyecek. Şirketler, sisteme kiraya verecekleri araçlarını kaydedecek. Hangi firmanın kaç araç kiraladığı bu platformda belli olacak. Yeni araç alanlar ekleme yapacak, kullanılmayan araçlar ise listeden çıkarılacak.
İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR Kiralık araçların ilanı, elektronik ortamdaki ilan platformlarına da aktarılacak. Bu ilanlar İlan Doğrulama Sistemi üzerinden girilecek. Yeni uygulama ile depozitolar da düzenlenecek. Kira bedelinin ödenmesi ve kiracının sözleşmeden doğan mali hükmü yerine getirmesini garanti altına alan; işletme tarafından kiracının kredi kartı veya banka kartı üzerinden ön provizyon veya blokaj şeklinde alınan bedellerle ilgili düzenlemeler yapılacak.
SÖZLEŞMELERDE KESİN KOŞULLAR DÖNEMİ Kiralanacak araçlara ilişkin hususlar ile kiralama usulünün nasıl olacağı yeniden düzenlenecek. Sözleşme kesin koşullara bağlanacak. Kiralanan taşıtın teslimi, tahliyesi ve saati gibi gereken bütün düzenlemeler yapılacak. Kiracının gerçek kişi olması durumunda; adı, soyadı ve TC kimlik numarası gibi bilgileri içeren, elektronik ortamda yapılan ön ödemeli rezervasyonlarla ilgili düzenlemeler yapılacak. İleride herhangi bir uyuşmazlık veya mağduriyet yaşanması halinde tüm süreç kayıt altında olacak./ kaynak: yenişafak, haber7
