Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

ASUMAN DABAK: Oyuncu Asuman Dabak, beraber tavuk restoranı açmak istediği İ.D. isimli bir erkek tarafından dolandırıldı. Asuman Dabak, tavuk yemekleri yapan bir restoran zinciri açmak için ortak olduğu İ.D.'ye sürekli çek yazdı. 2.5 milyon TL'lik çek kesen Asuman Dabak, restoranla ilgili hiçbir şey yapılmadığını fark edince soluğu savcılıkta aldı. İ.D. ise bir ay sonra yakalandı. Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki kişi Bülent Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Bülent Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı.