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Medya
17
Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

2022-08-17 12:14:32
Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

Dolandırılan ünlüler kervanına oyuncu Şahan Gökbakar da katıldı. Özel bir tv sistemi aboneliği yapan Gökbakar soluğunu emniyette aldı.

#1
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

Sabah’ın haberine göre, Şahan Gökbakar hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Bu abonelik devam ederken kendisini Söz konusu platformun Marmara Bölge Müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VİP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.

#2
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

Gökbakar satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı.

#3
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

Çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikâyetçi oldu.

#4
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

Gökbakar'ın kimlik ve adres bilgilerini elde eden sözde görevli iddiaya göre, sözde Gökbakar'a yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirterek servis ücreti talep etti. Gökbakar talep sonrası ise görevliden fatura talep etti. Günlerce fatura gelmeyince şüphelenen Gökbakar, firması ile irtibata geçtiğinde ise böyle bir çalışanları ve hizmetleri olmadığını öğrendi. Gökbakar açık adres, kimlik bilgileri ve bazı şifrelerinin ele geçirildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#5
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

İşte daha önce dolandırılan isimler... ÇAĞLA ŞİKEL: Sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen model Çağla Şıkel, yaptığı açıklamada muhasebecisini suçladı.

#6
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

KIVANÇ TATLITUĞ: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldı.

#7
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

YİĞİT ÖZŞENER: Oyuncu Yiğit Özşener'in kredi kartını kopyalayan dolandırıcılar, Amerika'dan 9 bin liralık harcama yaptı.

#8
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

TUVANA TÜRKAY: tarafından dolandırıldığını şöyle açıklamıştı: Uzun bir Güney Amerika tatili yaptım. Çok da güzel zaman geçirdim. Fakat Arjantin'de kandırıldım. Derbi maç izleyecektim, ama aldığım bilet sahteymiş. Karaborsacılar tarafından dolandırıldım.

#9
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

ASUMAN DABAK: Oyuncu Asuman Dabak, beraber tavuk restoranı açmak istediği İ.D. isimli bir erkek tarafından dolandırıldı. Asuman Dabak, tavuk yemekleri yapan bir restoran zinciri açmak için ortak olduğu İ.D.'ye sürekli çek yazdı. 2.5 milyon TL'lik çek kesen Asuman Dabak, restoranla ilgili hiçbir şey yapılmadığını fark edince soluğu savcılıkta aldı. İ.D. ise bir ay sonra yakalandı. Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki kişi Bülent Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Bülent Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı.

#10
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

GÖZDE KANSU: Oyuncu Gözde Kansu, bindiği bir takside, sürücünün anlattığı acıklı hikayeye üzülüp, taksiyi gördüğü ilk ATM'de durdurduğunu ve para çekerek taksiciye yardımda bulundu. Bu olay sonrası arkadaşlarından da benzer hikayeler duyunca dolandırıldığını anladı.

#11
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

OYA BAŞAR: 2012'de yaşanan olayda, tiyatro oyuncusu Oya Başar, Sarıyer'de iki villa yaptırmak için anlaştığı firma tarafından dolandırıldı. Savcılığa başvuran Oya Başar, 1 milyon 680 bin dolar değerindeki villalar karşılığında vekaletle Bebek'teki 2.2 milyon dolarlık evini satan firmadan ne parasını, ne de villaların tapusunu alamadı.

#12
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

ECE ERKEN: Instagram'da "Sözleşmesiz iş yapmayın" diye takipçilerini uyaran Ece Erken dolandığını şu sözlerle anlatmıştı: Size benden bir tavsiye... Üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilirler. 'Gazetelere demeç vereceğim' diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz!

#13
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

CANAN KARATAY: Beslenme üzerine hazırladığı kitapları ve Karatay diyeti ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, kendilerini telefonda polis süsü veren dolandırıcılara 50 bin dolar ve 10 bin lirasını kaptırdı.

#14
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

SEYFETTİN GÜRSEL: Ekonomi Profesörü Seyfettin Gürsel de dolandırıcı kurbanı... Banka görevlisi olduklarını söyleyen dolandırıcılar, Gürsel’in 25 bin lirasını kendi hesaplarına aktardı.

#15
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

ÖMER AKIN: Matematik profesörü Ömer Akın, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere 99 bin lira kaptırdı. Akın, “Beni dolandıramazlar diyordum, ama başıma geldi” dedi.

#16
Foto - Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

ERDENER YURTCAN Telefon dolandırıcılarının bir kurbanı da ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan oldu. Yurtcan, hesabındaki 4.5 milyon lirayı dolandırıcının verdiği hesaplara aktardı.

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