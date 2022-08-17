Şahan Gökbakar'ı fena dolandırdılar!

ECE ERKEN: Instagram'da "Sözleşmesiz iş yapmayın" diye takipçilerini uyaran Ece Erken dolandığını şu sözlerle anlatmıştı: Size benden bir tavsiye... Üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilirler. 'Gazetelere demeç vereceğim' diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz!