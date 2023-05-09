Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Özellikle genç kalp krizlerinde en önemli sebep sigaradır. Kalp krizi geçirmiş bir bireyin, eğer sigara içmeye devam ediyorsa tekrar kalp krizi geçirmesi veya kalp krizinden ölmesi ihtimali normal bir bireye göre iki kat daha fazladır. Alkol tüketiminin fazla olması da önemlidir. Çünkü alkol tüketimi arttıkça vücudumuzdaki şeker ve kolesterol metabolizmasında bozulmalar ortaya çıkmakta, bu da karaciğer üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Bunun sonucunda oluşan yağlı karaciğer durumu da kalp hastalıkları riskini arttırmaktadır. Bir diğer bağımlılık yapıcı durum ise karbonhidrat tüketimidir. Günümüzde artık tek düze bir beslenme mevcut olup karbonhidrat, basit şeker, paketli gıdaların tüketimi giderek artmakta, bu da diyabet ve obezite riskini ortaya çıkarmaktadır. Bozulmuş kan şekeri ve bozulmuş kolesterol parametreleri, kalp hastalığı riskini giderek arttırmaktadır. Bu nedenle de karbonhidrat tüketimi yerine, sebze, lif tüketiminin arttırılması, kaliteli protein ve yağların tüketimi önemlidir” dedi.