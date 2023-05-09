  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
8
Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

2023-05-09 16:16:57
Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Dünyada ölümlere sebep olan en ciddi sorunu kalp hastalıkları oluşturuyor. Peki, kalp hastalıklarından korunmak için neler yapılması gerekiyor?

#1
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı M. Ülkü Aydın, dünyada en çok kalp damar hastalıkları nedeniyle ölümlerin yaşandığını belirterek, kalp hastalıklarından kontrollü yaşam şekli ile korunulabileceğini vurguladı.

#2
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Her insanın kendi kendine alabileceği bazı önlemler ile kalp hastalıklarından korunmanın çok önemli bir detay olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı M. Ülkü Aydın, özellikle bağımlılık yapan tüketimlerden uzak durmak gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu: “Dünyadaki ölümlerin yüzde 60’ı kalp damar hastalıklarına bağlı oluşmakta olup bu yüzden her bir bireyin kendi çapında alabileceği bazı önlemler elbette ki mevcut. Kısaca bahsedersek; öncelikle bağımlılık yapan alkol, sigara ve karbonhidrat tüketiminden uzak durmak gerekiyor. Sigara, kalp krizinin önlenebilen en sık nedenidir.

#3
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Özellikle genç kalp krizlerinde en önemli sebep sigaradır. Kalp krizi geçirmiş bir bireyin, eğer sigara içmeye devam ediyorsa tekrar kalp krizi geçirmesi veya kalp krizinden ölmesi ihtimali normal bir bireye göre iki kat daha fazladır. Alkol tüketiminin fazla olması da önemlidir. Çünkü alkol tüketimi arttıkça vücudumuzdaki şeker ve kolesterol metabolizmasında bozulmalar ortaya çıkmakta, bu da karaciğer üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Bunun sonucunda oluşan yağlı karaciğer durumu da kalp hastalıkları riskini arttırmaktadır. Bir diğer bağımlılık yapıcı durum ise karbonhidrat tüketimidir. Günümüzde artık tek düze bir beslenme mevcut olup karbonhidrat, basit şeker, paketli gıdaların tüketimi giderek artmakta, bu da diyabet ve obezite riskini ortaya çıkarmaktadır. Bozulmuş kan şekeri ve bozulmuş kolesterol parametreleri, kalp hastalığı riskini giderek arttırmaktadır. Bu nedenle de karbonhidrat tüketimi yerine, sebze, lif tüketiminin arttırılması, kaliteli protein ve yağların tüketimi önemlidir” dedi.

#4
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Kalp hastalıklarında bir diğer önemli durumun da, genellikle insanların gözden kaçırdığı uyku olduğuna dikkati çeken Uz. Dr. M. Ülkü Aydın, uyku ve stres yönetiminin çok önemli olduğunu belirtti. Aydın; “Vücudumuz zihinsel ve fiziksel olarak uykuda toparlanır. Her vücudun buna ihtiyacı vardır, vücudun kendini yenileyebilmesi, onarabilmesi için günde en az sekiz saat uyku mutlaka önemlidir. Uykunuzdan fedakarlık yapmayın.

#5
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Stres yönetimi ayrı önemli bir konudur. Eğer stresinizi yönetemiyorsanız bu kan şekerinde bozulmalara neden olur, tansiyonunuzu arttırır, yükseltir. Eğer stres yönetiminde kötü iseniz destek alın, psikoterapi mutlaka öneriyorum. Doğa yürüyüşleri, yoga, meditasyon, ibadet, neye ilginiz varsa, bunları hayatınıza dahil edin. Hayatınıza dahil etmeniz gereken diğer şey ise; harekettir. Haftanın beş günü totalde haftalık 300 dakikaya denk gelecek şekilde tempolu yürüyüşü alışkanlık haline dönüştürün” diye konuştu.

#6
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

Son olarak yılda bir kan tahlili yaptırılması önerisinde de bulunan Aydın, kan tahlili yaptırmanın beslenme düzeni, stres düzeyi ve hayat tarzını yansıtan bir durum olduğunu vurgulayarak kolesterol, şeker dışında vitaminlere de mutlaka bakılmasını isteyerek, şunları söyledi;

#7
Foto - Sağlıklı yaşamanın sırrı! Kalp hastalıklarından korunmak mümkün mü?

“Çünkü bazı vitamin eksikliklerinde kalp hastalıklarını arttırıcı mekanizmaları tetikleyen vitamin eksiklikleri görebiliyoruz. Kalp hastalıklarında özellikle bazı desteklerin ben kullanılmasını öneriyorum. Destek kullanmanın sonu yok ama, D vitamini, magnezyum, B12, omega 3 kullanımını kontrollü şekilde, doktorlara danışarak mutlaka hayatlarımıza dahil etmeliyiz. Kalp hastalığı genetik bir hastalık değildir, epigenetik bir hastalıktır. Yani değindiğimiz bu öneriler dikkate alınırsa kalp hastalıklarından korunmuş oluruz"

İHA, SİHA senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Demişti. Mansur soluğu mahkemede aldı
Gündem

İHA, SİHA senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Demişti. Mansur soluğu mahkemede aldı

Yavaş, kendisini, "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsu..
Seçime 5 gün kala açıklandı! Erdoğan’ın son oy oranı bomba
Medya

Seçime 5 gün kala açıklandı! Erdoğan’ın son oy oranı bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimin hangi turda biteceği ve kimin kazanacağının netleşmeye başladığını belirtti. ..
Kılıçdaroğlu’ndan hayatının ‘en büyük’ gafı! Yok böyle bir skandal
Medya

Kılıçdaroğlu’ndan hayatının ‘en büyük’ gafı! Yok böyle bir skandal

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Hayatımın projesi” diyerek yayınladığı videoda “hayat..
İmamoğlu'nun adamları çuvallarla taş taşımış!
Siyaset

İmamoğlu'nun adamları çuvallarla taş taşımış!

Erzurum'da yaşanan provokasyona ilişkin yayınlanan görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanındaki partililerin alana taş taşı..
Önce aynaya bak Emin Çölaşan! Bu nasıl bir utanmazlık böyle
Medya

Önce aynaya bak Emin Çölaşan! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Türkiye’ye son 20 yılda adeta çağ atlatan AK Parti, seçime sayılı saatler kala Emin Çölaşan’ın kâbusu olmaya devam ediyor… Sabah kalkar kalk..
Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu
Dünya

Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu

Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiğini belirten Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Moskova'nın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23