  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
24
Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

2022-09-14 19:34:18
Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Vücut sağlığı için vitamin ve mineral içeren meyvelerin tüketilme miktarı ne kadar? İşte günlük tüketilebilecek meyve miktarı.

#1
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Sebzeerle birlikte meyve tüketimi, sağlıklı beslenmenin temelidir.

#2
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Vücuda gerekli miktarda vitamin, mineral, şeker ve diğer önemli besinleri sağlamak için düzenli olarak tüketilmelidir.

#3
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Ancak meyveler yüksek şeker ve lif içeriği nedeniyle herkes için uygun değildir.

#4
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Meyve tüketiminde en çok merak edilen konulardan biri aşılmaması gereken bir sınır olup olmadığıdır.

#5
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Çok fazla meyve yemek sağlık için kötü müdür? Hangi durumlarda meyve tüketimi sınırlandırılmalıdır? Günlük ne kadar tüketilmelidir?

#6
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Meyvelerin sağlığa faydaları Meyveler özellikle C vitamini ve A vitamini olmak üzere yüksek vitamin içeriği, çinko, selenyum, bakır, potasyum, lif gibi mineralleri ve polifenoller ve diğer antioksidan maddeler içermesi nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslenmede önemlidir.

#7
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Ama aynı zamanda şeker, fruktoz ve su açısından da zengindir. Hindistan cevizi ve avokado gibi istisnalar dışında meyveler neredeyse hiç yağ içermez.

#8
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Kalori açısından bakıldığında, meyvenin enerji miktarı şeker içeriğine bağlıdır.

#9
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Besinlerin çeşitliliği ve miktarı meyvenin türüne, olgunluk derecesine, mevsime ve yetiştirildiği yere göre değişebilir.

#10
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Mümkün olduğu kadar seçenekleri çeşitlendirerek tercihen mevsimlik meyvelerin tüketimi önerilmektedir. Peki, hangi miktarlarda?

#11
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Günde ne kadar meyve yenir? Taze meyveleri düzenli olarak ve doğru miktarlarda tüketmek, genel sağlık için ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve mineralleri almayı sağlar.

#12
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Uzmanlar, günde 3 meyve ve 2 sebze tüketilmesini önermektedir.

#13
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Bir porsiyon standart meyve yaklaşık 150 gramdır. Yani elma, armut, portakal gibi orta boy bir meyve veya kayısı, erik, mandalina gibi iki küçük meyve demektir.

#14
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Son çalışmalar, kalp hastalıkları veya kanserden daha fazla korunmak için meyve tüketiminin arttırılmasının faydalı olduğunu göstermektedir.

#15
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Aşırılıklardan kaynaklanan bazı sorunlardan kaçınmak için günlük tüketilecek meyve miktarını dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekir.

#16
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Çok fazla meyve yemek kötü mü? Kim dikkatli olmalı? Bu sorunun cevabı nettir, çünkü genel olarak meyve ve sebze gibi sağlıklı kabul edilen gıdalar için bile aşırı tüketim asla iyi değildir.

#17
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Aşırı miktarda meyve tüketmenin çeşitli sorunlara neden olduğu bazı durumlar vardır.

#18
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Örneğin, şeker hastalığı olanlar, aşırı meyve tüketiminden kaçınmalı, hatta duruma göre hiç tüketmemelidir.

#19
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Bunun nedeni meyvelerin çok şekerli olmasıdır.

#20
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Ayrıca, bir yandan bağırsak düzenini ve bağırsaklarda yaşayan bakterilerin dengesini iyileştiren meyvenin lif içeriği, diğer yandan bağırsak sorunları durumunda bir sorun teşkil edebilir.

#21
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

İrritabl bağırsak sendromu, divertikülit, şişkinlik ve karın ağrısı durumlarında özellikle bazı meyve türlerinden kaçınılmalıdır.

#22
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Bu özel durumların ötesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmek için diyette tüketilen şeker miktarı her zaman kontrol altında tutulmalıdır ve bu sadece tatlıları ve şekerli içecekleri kontrol etmek anlamına gelmiyor. Meyvelerde bulunan fruktoz, sofra şekeri olan sakaroz gibi basit bir şekerdir. Ancak, meyvelerde sadece şeker değil, aynı zamanda emilimini kısmen yavaşlatan lif de vardır. Bu nedenle, diyet lifinin neredeyse hiç bulunmadığı meyve suyu yerine, meyvenin tamamını ve mümkünse kabuğuyla birlikte tüketmek her zaman daha iyidir.

#23
Foto - Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Her zaman mevsim meyvelerini seçin, çünkü doğru olgunluk derecesinde hasat edildiğinde tat ve besin maddeleri daha iyi durumda olur. Meyveler organik değilse, besinlerin çoğunu içeren kabuğu ile tüketmek için iyice yıkayın.

FETÖ’cülere emekliliğin önü kesilsin
Gündem

FETÖ’cülere emekliliğin önü kesilsin

Yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin, bütün vatandaşlar gibi uzaktan online ve posta-kargo yoluyla başvuru yaparak emekli olabildikleri öğre..
Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi
Ekonomi

Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi

Türkiye'den SİHA satın alan Polonya'nın Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, "Türkiye ile 10 milyar avro ticaret hacmine ulaşacağımız..
İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi

Altın ve dolardaki yatay seyir şimdilik sürerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasalara ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi. İslam M..
6’lı masa 90’lı yılların pazarlıklarını andırıyor
Siyaset

6’lı masa 90’lı yılların pazarlıklarını andırıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece aylar kala siyaset gündeminde çeşitli tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.
TOKİ hangi il ilçe ev yapılacak? TOKİ hangi şehirde kaç konut yapılacak?
Aktüel

TOKİ hangi il ilçe ev yapılacak? TOKİ hangi şehirde kaç konut yapılacak?

TOKİ İstanbul Ankara İzmir hani ilçelerde ev yapacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular başladı. Vatandaşla..
AK Parti'nin teklifi kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim
Ekonomi

AK Parti'nin teklifi kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubunun su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması teklifini oy çokluğuyla kabul edildi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23