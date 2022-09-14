Sağlıklı ama günde ne kadar meyve yenmeli?

Bu özel durumların ötesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmek için diyette tüketilen şeker miktarı her zaman kontrol altında tutulmalıdır ve bu sadece tatlıları ve şekerli içecekleri kontrol etmek anlamına gelmiyor. Meyvelerde bulunan fruktoz, sofra şekeri olan sakaroz gibi basit bir şekerdir. Ancak, meyvelerde sadece şeker değil, aynı zamanda emilimini kısmen yavaşlatan lif de vardır. Bu nedenle, diyet lifinin neredeyse hiç bulunmadığı meyve suyu yerine, meyvenin tamamını ve mümkünse kabuğuyla birlikte tüketmek her zaman daha iyidir.