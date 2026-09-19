Yapay zekanın tek hatası dünyayı savaşa sürüklüyordu! ABD askerleri gemiye çıkmak üzereydi

“Neredeyse savaş başlatıyordu” Olayı CNN'e anlatan kaynaklardan biri, ortaya çıkan istihbaratı “tamamen yanlış” olarak nitelendirdi ve hatanın boyutunu şu sözlerle özetledi: “Neredeyse bir savaş başlatıyordu.” ABD askerlerinin Çin bandıralı bir gemiye doğrudan müdahalesinin Washington-Pekin hattında nasıl bir karşılık doğuracağı bilinmiyor. Ancak operasyonun son anda durdurulması, iki büyük güç arasında doğrudan askerî kriz ihtimalini ortadan kaldırdı. Mesele sadece yapay zekânın hatası değil Ortaya çıkan tablo, yapay zekânın “halüsinasyon” olarak adlandırılan yanlış bilgi üretme probleminin yanında insan denetimini de tartışmaya açtı. Çünkü yanlış sonucu üreten yapay zekâ olsa da bu bilgi bir analist tarafından askerî rapora dönüştürüldü, komuta zincirinde dolaşıma girdi ve yeterli doğrulama yapılmadan gerçek bir askerî operasyona dönüşme noktasına kadar ilerledi. CNN'e konuşan kaynaklar, olayın ABD ordusunda yapay zekâ kullanımına ilişkin daha geniş güvenlik ve denetim tartışmalarını gündeme getirdiğini aktardı. Dolayısıyla olayın ortaya çıkardığı en kritik soru da burada yatıyor: Savaş ve barış arasındaki kararların alınmasında yapay zekâya ne kadar güvenilebilir ve ürettiği istihbaratı kim, hangi aşamada doğrulayacak?