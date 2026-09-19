Yapay zekanın tek hatası dünyayı savaşa sürüklüyordu! ABD askerleri gemiye çıkmak üzereydi
ABD ordusunda yapay zekâ kullanılarak hazırlanan hatalı bir istihbarat raporunun, Washington ile Pekin arasında tehlikeli bir askerî krizin eşiğine getirdiği ortaya çıktı. CNN’in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Çin bandıralı bir geminin nükleer silah programına ait parçalar taşıdığı yönündeki yanlış bilgi üzerine ABD askerleri gemiye çıkmak için hazırlandı, askerî uçaklar havalandı. Operasyonun başlamasına kısa süre kala rapordaki bilginin yapay zekâ tarafından yanlış üretildiği fark edildi.