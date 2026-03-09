Sağlık Bakanlığı açıkladı: 2025 Yılında Sağlık Tesislerinde 30 Bin 935 Kişi Pulmoner Rehabilitasyondan Yararlandı!
Pulmoner rehabilitasyon (akciğer rehabilitasyonu) kronik solunum hastalığı bulunan bireylerin tıbbi tedavilerini desteklemek, fonksiyonel kapasitelerini artırmak ve psikososyal durumlarını iyileştirmek amacıyla planlanan kapsamlı bir müdahale programı olarak uygulanmaktadır. Program; başta egzersiz eğitimi olmak üzere beslenme eğitimi ve özyönetim eğitimi gibi eğitimleri içermekte ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılmasını amaçlamaktadır.