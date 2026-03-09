Sağlık Bakanlığı açıkladı: 2025 Yılında Sağlık Tesislerinde 30 Bin 935 Kişi Pulmoner Rehabilitasyondan Yararlandı!

KOAH, astım ve akciğer kanseri gibi hastalıklar, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sıkıntılara yol açmakta; hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir. Hastalarda ayrıca depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar da gelişebilmektedir. Tüm bu sıkıntıların bertaraf edilebilmesi için hayata geçirilen Pulmoner Rehabilitasyon Programları ile hastalıklara bağlı bu semptomlar azaltılabilmektedir.