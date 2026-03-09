  • İSTANBUL
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 2025 Yılında Sağlık Tesislerinde 30 Bin 935 Kişi Pulmoner Rehabilitasyondan Yararlandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 2025 Yılında Sağlık Tesislerinde 30 Bin 935 Kişi Pulmoner Rehabilitasyondan Yararlandı!

Pulmoner rehabilitasyon (akciğer rehabilitasyonu) kronik solunum hastalığı bulunan bireylerin tıbbi tedavilerini desteklemek, fonksiyonel kapasitelerini artırmak ve psikososyal durumlarını iyileştirmek amacıyla planlanan kapsamlı bir müdahale programı olarak uygulanmaktadır. Program; başta egzersiz eğitimi olmak üzere beslenme eğitimi ve özyönetim eğitimi gibi eğitimleri içermekte ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılmasını amaçlamaktadır.

KOAH, astım ve akciğer kanseri gibi hastalıklar, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sıkıntılara yol açmakta; hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir. Hastalarda ayrıca depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar da gelişebilmektedir. Tüm bu sıkıntıların bertaraf edilebilmesi için hayata geçirilen Pulmoner Rehabilitasyon Programları ile hastalıklara bağlı bu semptomlar azaltılabilmektedir.

Program kapsamında hastalara bireysel ihtiyaçları doğrultusunda hasta eğitimi, beslenme desteği, psikososyal destek ve özyönetim eğitimi de verilmektedir.

Pulmoner rehabilitasyonun en temel ve vazgeçilmez bileşeni egzersiz eğitimidir. Bu kapsamda hastalara; dayanıklılık egzersizleri (örneğin yürüyüş), kol ve bacak kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler ve solunum egzersizleri uygulanmakta; böylelikle hastaların nefes kapasiteleri artırılmaktadır. Egzersiz programlarına katılım, hastanın durumuna göre online olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Pulmoner rehabilitasyonun düzenli ve etkin şekilde uygulanmasıyla hastaların nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleri azalmakta; kas kuvvetleri ve dayanıklılıkları artmaktadır. Bu sayede hastalar daha uzun mesafeler yürüyebilmekte, günlük aktivitelerini daha rahat yerine getirebilmekte ve kendilerini daha güçlü ve enerjik hissetmektedir.

Akciğer Nakli Öncesi ve Sonrası Dönemde de Başarıyla Uygulanıyor

Pulmoner rehabilitasyon; başta Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olmak üzere astım, bronşektazi, kistik fibrozis, akciğer kanseri, akciğer tansiyon, obezite ile ilişkili akciğer hastalıkları ile akciğer nakli öncesi ve sonrası dönemde başarıyla uygulanmaktadır.

Rehabilitasyon hizmetleri; göğüs hastalıkları hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yatarak ya da ayaktan takip ile verilebilmektedir.

