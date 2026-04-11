Bloomberg o ülkenin flaş teklifini duyurdu: Size yüzde 40 indirimli doğalgaz verelim
Dünya büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayken yaptırımlara maruz kalan Rusya'nın yüzde 40 indirimli fiyattan doğalgaz önerdiği ortaya çıktı.
Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasının ardından Rusya'nın, ortaya çıkan küresel yakıt açığını kendi lehine kullanmak için etkin adımlar attığı bildiriliyor. Bloomberg’in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Moskova, zor durumdaki Asya ülkelerine ABD yaptırımları altındaki Rus LNG’sini (sıvılaştırılmış doğal gaz) dolaylı yollarla satın alma seçenekleri sundu.
Ajansa konuşan kaynaklar, geçen hafta “az bilinen Rus ve Çinli aracı şirketlerin” gazı spot fiyatlara kıyasla yüzde 40 indirimle teklif ettiğini belirtti. İddiaya göre sevkiyatlara eşlik edecek belgelerde gazın menşei olarak Umman ya da Nijerya gösterilebilecekti.
RBC'nın aktardığına göre Bloomberg, söz konusu şartlarla herhangi bir alım yapılıp yapılmadığını doğrulayamadığını vurguladı.
Ajans ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran’ın Katar’daki dünyanın en büyük LNG ihracat tesisine yönelik saldırılarının küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini devre dışı bıraktığını belirtti. Bu gelişmelerin ardından Bangladeş ve Hindistan gibi ülkeler daha pahalı alternatif kaynaklara yönelmek zorunda kaldı.
Öte yandan Bloomberg, Katar yönetiminin Ras Laffan’daki tesislerde üretimi yeniden başlatmak için hazırlıklara başladığını yazdı. Dünyanın en büyük gaz komplekslerinden biri olan tesis, İran’ın 2 Mart’taki füze saldırısından sonra faaliyetlerini durdurmuş, 18 ve 19 Mart’ta ise yeniden hedef alınmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23