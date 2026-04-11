Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak
Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak
Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önerdiği doğal düşman kahverengi kokarcayla mücadele için radikal bir karar daha alındı ve 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilip 40 ilde doğaya salınacak.

Foto - Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte kahverengi kokarcayla mücadele için Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun’da samuray arısı üretiyor.

Foto - Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak

Kahverengi kokarcayla mücadele için 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilip 40 ilde doğaya salınacak. Samuray arısı, kokarcaların ‘doğal düşmanı’. Enstitünün müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, ‘başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren’ kahverengi kokarcayla mücadele için çalışmalara hız verdiklerini söyledi:

Foto - Orada üretiliyor: 40 il için samuray arısı! Kahverengi kokarca doğal 'baş düşmanı'yla vurulacak

“Kokarca, Türkiye’ye ilk giriş yaptığı yıldan itibaren çalışmalara başladık. 2023’te yılında laboratuvarımızı kurduk. Bu amaçla 2023’te 22 bin, 2024’te 207 bin, 2025’teyse 1 milyon 156 bin samuray arısı üreterek doğaya saldık. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretmeyi hedeflediğini belirten Deligöz, şöyle devam etti: “Bu sene Türkiye genelinde 40 ilde salmayı planlıyoruz. Tabii sadece biyolojik mücadele yapmıyoruz. Deligöz’e göre 1 milyon 650 bin samuray arısı üretme hedefinin üzerine de çıkılabilir: “Kahverengi kokarcayla mücadele için Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sahada gözlemleme çalışması yürüttük. Çalışmalarda kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük. Bunun dışında Marmara Bölgesi’ne doğru popülasyon artışı var. Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde üreticilerimizle üç yıldır yaptığımız entegre mücadelemiz sonuç verdi. Önümüzdeki seneden itibaren kahverengi kokarca popülasyonunun aşağı doğru ineceğini öngörüyoruz. Batı Marmara Bölgesi’nde de üreticiler bilinçlendikçe, samuray arısını salmaya devam ettikçe popülasyon azalacaktır. Samuray arısı doğaya adapte oldu. Yıldan yıla kahverengi kokarca popülasyonu azalacaktır.”

