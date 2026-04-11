Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu: Rabia meydanında büyük katılım...
Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 106’ncı Yıl Dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde Şehitlikte gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı ve ardından Sarayönü’nde düzenlenen kortej yürüyüşü ile devam etti. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej, kentte adeta bayram havası estirdi.

Divanyolu Caddesi’nde, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde düzenlenen yürüyüşe; kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde ilerleyen kortejde, milli birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. Yol boyunca vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verirken, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Divanyolu’ndan başlayan yürüyüş, yoğun katılım eşliğinde Rabia Meydanı’nda sona erdi. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile birlikte çok sayıda kurum amiri, oda ve dernek başkanı katıldı.

Rabia Meydanı’nda devam eden programda, vatandaşlar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Jandarma Mehteran Birliği ve Merasim Birliği tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü. Mehter marşlarının yankılandığı anlarda meydandaki coşku doruğa ulaşırken, vatandaşlar gösterileri alkışlarla destekledi. Program kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Çelik Kanatlar Timi tarafından helikopter destekli “Üzüm Salkımı” gösterisi de gerçekleştirildi. Gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Şanlıurfalılar, 11 Nisan Kurtuluş Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümünü bir kez daha büyük bir gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Urfa, Kurtuluş Savaşı döneminde önce düşmanlar tarafından işgal edildi. İşgal sırasında şehirde büyük huzursuzluk yaşandı ve halk, yerel direniş grupları oluşturmaya başladı. Urfa’nın kurtuluş mücadelesinde en önemli yapılardan biri “Onikiler” olarak bilinen direniş heyetiydi. Şehrin ileri gelenlerinden oluşan mücadele grubu, halkı örgütleyerek Müdafaa-i Hukuk çalışmalarını başlattı ve ardından silahlı mücadele başladı. Şehirde Kuva-yı Milliye birlikleri ile halk birlikte hareket etti. Ortaya konulan kahramanlıklar sonucu Urfa halkı mücadeleyi kazandı ve 11 Nisan 1920’de şehir düşman işgalinden kurtuldu.

Urfa’nın bu kahramanca mücadelesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1984 yılında şehre “Şanlı” unvanı verildi. Böylece kentin adı resmen “Şanlıurfa” oldu. Daha sonra 2016 yılında şehre İstiklal Madalyası da verildi.

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı
Gündem

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın kayyım atana..
Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’
Gündem

Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’

Kiliselere karşı tek kelime edemeyen ezan düşmanları, Rıhtım’da yükselecek minarelerin korkusuyla ne yapacağını tutuşmuş durumda. Azgın azın..
100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit
Gündem

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda’dan Türkiye’ye tehdit

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber..
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
