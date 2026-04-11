Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu: Rabia meydanında büyük katılım...

Rabia Meydanı’nda devam eden programda, vatandaşlar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Jandarma Mehteran Birliği ve Merasim Birliği tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü. Mehter marşlarının yankılandığı anlarda meydandaki coşku doruğa ulaşırken, vatandaşlar gösterileri alkışlarla destekledi. Program kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Çelik Kanatlar Timi tarafından helikopter destekli “Üzüm Salkımı” gösterisi de gerçekleştirildi. Gösteri, izleyenlerden tam not aldı. Şanlıurfalılar, 11 Nisan Kurtuluş Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümünü bir kez daha büyük bir gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadı.