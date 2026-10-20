800 mağazarı bulunan FLO'dan şaşırtan hamle: Resmi başvuru yapıldı
Dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan FLO'dan flaş bir hamle geldi. Ziylan Grubu’na ait FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş SPK'ya başvuruda bulundu.
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Dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan FLO'dan flaş bir hamle geldi. Ziylan Grubu’na ait FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş SPK'ya başvuruda bulundu.
Ülker Grubu’nun da yüzde 11,50 oranında payı olan, Ziylan Grubu’na ait FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı.
2024 yılında sermaye artırımı ve ortak pay satışı suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ancak sonuçlandırılmayan halka arz başvurusunun ardından bu defa hiçbir mevcut pay sahibinin pay satışına yer verilmeksizin, yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz amacıyla izahname onayı için başvuru yapıldı.
Söz konusu başvuru çerçevesinde, FLO'nun çıkarılmış sermayesinin 2 milyar 690 milyon TL'den 3 milyar 200 milyon TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 510 milyon TL nominal değerli 510 milyon adet B grubu payın halka arzı kapsamında, Şirketin yeni pay alma haklarının halka arzda talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasının kabulüne karar verildi.
1960 yılında kurulan FLO Group, Türkiye’de ve dünyada 800 mağazası ile doğrudan 15 binin üzerinde, dolaylı olarak ise 70 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor.
KAYNAK: TEKREFERANS
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