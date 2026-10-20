Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı
Sincan’daki bir zincir marketin hırsızlığı önlemek maksadıyla müşterilerin çantalarını bantlaması ve dolap uygulaması getirmesi vatandaşların büyük tepkisini çekerken, olaya belediye el attı. Ekipler işletmede inceleme başlatırken, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşın onurunu ve itibarını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini ifade ederek market hakkında cezai ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.