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Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

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Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Sincan’daki bir zincir marketin hırsızlığı önlemek maksadıyla müşterilerin çantalarını bantlaması ve dolap uygulaması getirmesi vatandaşların büyük tepkisini çekerken, olaya belediye el attı. Ekipler işletmede inceleme başlatırken, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşın onurunu ve itibarını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini ifade ederek market hakkında cezai ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Foto - Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Sincan’da bugüne kadar kural ihlali yapan çok sayıda işletmeyi mühürleyerek kamuoyunda "Kepenk indiren adam" olarak anılan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların çantalarını "hırsızlık önleme" gerekçesiyle bantlayan ve çanta/poşetle alışveriş yapılmasına izin vermeyip eşyaları küçük dolaplara koymaya zorlayan zincir markete karşı harekete geçti.

#2
Foto - Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Daha önce de dara almadan satış yaptığı için mühürlenen market zincirinin bu uygulamasını "Vatandaşı potansiyel şüpheli ilan etmek" olarak nitelendiren Ocak, vatandaşın onurunu ve itibarını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek cezai ve idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

#3
Foto - Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Belediyenin açıklamasına göre, ilçede çok sayıda müşterisi bulunan bir zincir markette, alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantaları “hırsızlığı önleme” gerekçesiyle bantlandı. Market içine kurulan küçük dolaplar nedeniyle müşterilerin çantalarıyla birlikte içeride gezmesine izin verilmediği ve eşyalarını bu dolaplara bırakmaya zorlandığı tespit edildi. Belediye yönetimi, gelen şikayetler üzerine harekete geçerek uygulamayı kınadı. Aynı marketin, bir ay önce, 1 yıl içinde 4 kez dara almadan ürün sattığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.

#4
Foto - Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Konuya ilişkin açıklama yapan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, ticari faaliyetleri her zaman desteklediklerini ancak hiçbir işletmenin vatandaşın onurunu hiçe sayamayacağını vurguladı. Ocak, şu ifadeleri kullandı:“Hırsızlıkla ve güvenlik zafiyetiyle mücadele etmenin yolu, kapınızdan alışveriş yapmak amacıyla giren Sincanlı hemşehrilerimizi peşinen ‘potansiyel şüpheli’ ilan etmek değildir. Hiçbir ticari işletme; markası, büyüklüğü veya şube sayısı ne olursa olsun, kendi güvenlik tedbirlerini vatandaşımızın onurunu ve kişisel eşyalarına ilişkin haklarını hiçe sayacak şekilde uygulayamaz. Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir.”

#5
Foto - Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin işletmelerde tespit ve inceleme çalışmalarını başlattığı bildirildi. Yetkililer, belediyenin mevzuat ve yetki sınırları içindeki tüm idari ve cezai yaptırımların uygulanacağını belirtti.

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Foto - Zincir marketten müşterilere isyan ettiren ayıp: Alışverişe giden neye uğradığını şaşırdı

Konunun hukuki ve idari boyutuyla ilgili olarak yetkili kurumlara da bildirim yapılacağı kaydedildi.Ocak, açıklamasını “Sincan’da ticaretin de güvenliğin de şaşmaz bir ölçüsü vardır: Vatandaşa saygı” sözleriyle tamamladı.

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