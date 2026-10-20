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Kıbrıs gazisine son görev

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Kıbrıs gazisine son görev

Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Gazi Toker, öğlende Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile toprağa verildi.

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Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Cenaze namazına, Toker'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

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