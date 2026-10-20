Kıbrıs gazisine son görev
Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Rafet Toker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Gazi Toker, öğlende Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile toprağa verildi.
Cenaze namazına, Toker'in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.
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