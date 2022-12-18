Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

Sağlığını korumak isteyen vatandaşlar eskiye dönemeye başladı. Plastik ya da metal mutfak ürünlerinden vazgeçen vatandaşlar artık bakır ve toprak ürünlere rağbet gösteriyor. Eski mutfak araç gereçlerinin revaçta olduğuna vurgu yapan Abdullah Uğur, pandemiden sonra insanlarda doğal ve sağlıklı ürünlere karşı ilgi artışı olduğunu ifade etti. Toprak kap kullanan insanların yemeğin tadını daha iyi aldıklarını belirten Uğur, “Doğal bir ürün olduğu için yerken insanın içine siniyor. Eski tarzda ürünler hem sağlık açısından hem de görüntü açısından beğenilmeye başlandı. Genç insanlar dekor amaçlı alırken artık kullanım amaçlı da alıyorlar” dedi.