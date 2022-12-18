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Sağlık
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Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

2022-12-18 11:04:01
Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

Sağlığını korumak isteyen vatandaşlar eskiye dönemeye başladı. Plastik ya da metal mutfak ürünlerinden vazgeçen vatandaşlar artık bakır ve toprak ürünlere rağbet gösteriyor. Eski mutfak araç gereçlerinin revaçta olduğuna vurgu yapan Abdullah Uğur, pandemiden sonra insanlarda doğal ve sağlıklı ürünlere karşı ilgi artışı olduğunu ifade etti. Toprak kap kullanan insanların yemeğin tadını daha iyi aldıklarını belirten Uğur, “Doğal bir ürün olduğu için yerken insanın içine siniyor. Eski tarzda ürünler hem sağlık açısından hem de görüntü açısından beğenilmeye başlandı. Genç insanlar dekor amaçlı alırken artık kullanım amaçlı da alıyorlar” dedi.

#1
Foto - Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

Toprak çömleklerin işlevlerini ve faydalarını anlatan Abdullah Uğur, “Topraktan yapılan tencerelerin kullanımında birçok avantaj var. Kil kullanılarak üretilen bu çömlekler, içerisindeki gıdayı daha sağlıklı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendine has bir aroma da katıyor” dedi.

#2
Foto - Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

“Günümüzde metal tencerelerde yaptığımız yemeklerde aşırı bir şekilde yağ kullanıyoruz” diyen Uğur, “Ancak çömleklerde pişirme için az miktarda yağ yeterli oluyor. Kısacası toprak çömlekler hem sağlık hem de lezzet için birebir.” dedi.

#3
Foto - Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

Uğur, “Şu anda bütün her şeyi plastik ürünler içerisinde tüketiyoruz” diyerek “Plastik şişelerde alıp tükettiğimiz suların içine mikroplastikler karışıyor. Toprak testilerde içtiğimiz sular faydalı. Testideki zararlı kimyasalları arındırır ve kaliteleri mineralleri içinde tutar” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sağlığını korumak isteyenler dikkat! Mutfaklarda yeni dönem: Eskiye dönüş

Çömleklerin yanı sıra gümüş, pirinç, bakır mutfak ürünleri de satan Uğur, “Ben toprak çömleklere daha çok önem veriyorum çünkü topraktan geldik toprağa döneceğiz asıl doğal olan bu” dedi.

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