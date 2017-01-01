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Sağlığa en zararlı 10 yiyecek

  • Hamburger

  • Hamur işi

  • Kola

  • Krem peynir

  • Patates kızartması

  • pizza

  • Sosis

  • Kızartılmış tavuk

  • yağlı et

  • Yaş pasta

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