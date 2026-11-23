Peki Dogonlar bunu nereden biliyordu? İşte tartışmaların başladığı nokta da burası. Griaule ve Dieterlen'in aktardığı bilgiler, Dogonların modern astronomiyle örtüşen bazı ayrıntıları geleneksel anlatılarında barındırdığı düşüncesini doğurdu. 1976 yılında Robert Temple tarafından yayımlanan The Sirius Mystery adlı kitap, tartışmayı daha da büyüttü. Temple, Dogonların bu bilgileri çok eski dönemlerde dünya dışından gelen varlıklardan öğrenmiş olabileceğini ileri sürdü. Ancak bu görüşü doğrulayan bilimsel bir kanıt ortaya konulamadı. Astronom Carl Sagan ise farklı bir ihtimale dikkat çekti. Sirius B'nin varlığı, Dogonlarla ilgili araştırmalar yayımlanmadan onlarca yıl önce Avrupa'da biliniyordu. Dolayısıyla bu astronomik bilgilerin bölgeyi ziyaret eden araştırmacılar, misyonerler veya gezginler aracılığıyla Dogonlara ulaşmış olması mümkündü.