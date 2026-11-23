Teleskopları bile yoktu! Dogonlar çıplak gözle görülmeyen yıldızın yerini nasıl bildi?
Afrika'nın Mali ülkesinde yaşayan Dogon halkıyla ilgili yaklaşık 76 yıl önce yayımlanan bir araştırma, astronomi dünyasının en ilginç tartışmalarından birini başlattı. Fransız araştırmacılar, Dogonların çıplak gözle görülemeyen Sirius B yıldızını ve hareketlerini bildiklerini öne sürdü. Modern astronominin gelişmiş gözlem araçlarıyla incelediği bu yıldız hakkındaki bilgilerin Dogonlara nasıl ulaştığı sorusu ise yıllarca tartışıldı.