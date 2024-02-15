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Yaşam
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Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

2024-02-15 15:44:42
Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Antalya'da hayatı felç eden şiddetli sağanak, tarihi surları yıktı.

#1
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Antalya’nın tarihi Kaleiçi surlarında, 2 gün süren sağanak yağışın ardından yıkıntılar oluştu. Toprağın kayıp surların çökmesiyle birlikte, olayın yaşandığı yerdeki bir işletme adeta havada asılı kaldı.

#2
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Turuncu kodla uyarılmasının ardından geçtiğimiz pazartesi gecesi ve salı günü yoğun sağanak yağışa maruz kalan Antalya’da, birçok araç, ev ve iş yeri sular altında kalmıştı.

#3
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Kısmi olarak sel sularına maruz kalan kentin tarihi Kaleiçi bölgesinde ise surların bazı bölümlerinde toprak göçüğü yaşanırken bazı bölümlerinde ise sur taşları Kaleiçi’ne yuvarlandı.

#4
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Göçüğün yaşandığı bölgenin üzerinde yer alan bir işletmenin altında ise büyük bir boşluk oluştu.

#5
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Bölgedeki esnaflardan Kadir Akgöz, “Sel suları yukarıdan hızla geliyordu ve çöktü. Üstünde restoran ya da kafe var. 3 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.

#6
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

Can kaybı ya da yaralanın olmadığı olayda, Muratpaşa Belediyesi bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

#7
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

#8
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

#9
Foto - Sağanak yağış o ilde surları yıktı!

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