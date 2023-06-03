2023-06-03 20:07:33 Sağanak yağış birçok şehri vurdu! Sokaklar göle döndü
Birçok ilde sağanak yağış sel baskınlarına neden olurken sürücüler de zor anlar yaşadı.
Birçok ilde sağanak yağış sel baskınlarına neden olurken sürücüler de zor anlar yaşadı.
Bolu’da akşamüzeri başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ara sokaklarda ve D-100 karayolunun kenarlarında su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İzzet Baysal Caddesi’nde birden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilendi. Ayrıca sağanakta Bolu Sanayi Sitesi girişi olan yol adeta göle döndü. Derenin ortasından geçermiş gibi bir görüntüye bürünen yolda sürücüler gitmekte zorlandı.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan yağmurla birlikte ana arterler üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri su birikintilerinin yaşandığı bölgede çalışma yaptı. İlçe merkezinden geçen derelerin su seviyesinde de artış gözlendi.
Meteoroloji yetkilileri tarafından, ilçede metrekareye 43 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Karabük Valiliği ile AFAD, merkez ve ilçelerde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zarı Çayı'nın taşması nedeniyle Pınarbaşı-Azdavay karayolu trafiğe kapatıldı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Pınarbaşı Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için yoğun çaba harcadı.
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