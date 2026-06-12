Mourinho'nun Real Madrid'te hedefi: Arda Güler kararı ilan edildi! Altın çağı milli yıldızımız için...
İspanyol devi Real Madrid'de artık eski Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho 3 yıllğına patron oldu.
İspanyol devi Real Madrid'de artık eski Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho 3 yıllğına patron oldu.
Real Madrid'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun Arda Güler planı belli oldu. İspanyol basını, Portekizli çalıştırıcının milli yıldızla ilgili kararını duyurdu.
Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Portekizli teknik adamın eflatun-beyazlılara imzası dünyada geniş yankı bulurken İspanyol basını, Mourinho'nun Arda Güler ile ilgili kararını açıkladı.
AS'ta yer alan habere göre Mourinho, Real Madrid'e imza attığından bu yana Arda Güler'den nasıl en iyi şekilde faydalanabileceğini de düşünüyor.
Deneyimli çalıştırıcının isteğiyle Ceballos ile yolların ayrılacağı ardından da 2 orta saha transferi yapılacağı aktarıldı. Yeni oluşturulacak orta sahaya ise Arda Güler'in öncülük edeceği vurgulandı.
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'yi çalıştırırken Arda Güler'i kiralamak istediği de vurgulandı. Mourinho'nun ana planında kritik öneme sahip olacak olan milli futbolcu, tecrübeli teknik direktörle altın çağını yaşayabilir.
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