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Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu

2022-11-16 11:19:46
Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu

Adana’da, VİP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.

#1
Foto - Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu

Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

#2
Foto - Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu

Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K., Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B.'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için “arkadaşım” dediği öğrenildi.

#3
Foto - Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu

Fuhuş şebekesinde, İ.G. ve E.Ş.'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.

#4
Foto - Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu

Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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