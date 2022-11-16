2022-11-16 11:19:46 Şafakta basıldılar! Fuhuş çetesinin şifresi ifşa oldu
Adana’da, VİP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.