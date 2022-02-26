Sadriu: Türkiye ile ilişkileri daha ileri noktaya taşımalıyız

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, "Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret ilişkiler oldukça pozitif ancak her zaman bu ilişkileri geliştirmek daha ileri noktalara taşımak mümkün" diye konuştu. İki ülkeden iş insanlarının katılarak iş fırsatlarını konuştuğu Türkiye-Kosova İş Konseyi Çalışma Yemeği İstanbul'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yemekte konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadriu, "Türkiye'ye olan ziyaretimizin ticari ilişkilerin daha da iyi noktalara taşınması açısından önemli bir adım olmasını temenni ediyorum. Kosova'yı ve Türkiye'yi daha da yakınlaştırmak ve iş birliğimizde nasıl daha iyi noktalara taşırız diye öğrenmek için Türk ve Kosovalı iş insanlarını dinlemek istiyoruz.Türkiye ve Kosova arasında muhteşem bir potansiyel var bunu kullanmalıyız" dedi. Türkiye'nin ve Kosova'nın iki tarafın iş insanları için çok önemli pazarlar olduğunu ifade eden Sadriu, şunları kaydetti: