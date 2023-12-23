- Sadece kısa süre için geçerli! Şok'tan yepyeni indirim dalgası

ŞOK'ta bu hafta; Arzum Tea Blend Çay Makinesi, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye, Paşabahçe Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı ve Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi gibi ürünler öne çıkıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu; Paşabahçe Kare Tepsi 79,95 TL, Yeşil Kapak Saklama Kabı 109 TL, Kapaklı Kase 79,95 TL, Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 129 TL, Erzak Kabı 2'li Set 99,95 TL, Borcam Tepsi 149 TL'den satılacak. ŞOK kataloğunun Spor ve Egzersiz grubunda; Hattrick 15 Kg Döküm Çantalı Set 1,599 TL, Hattrick 50 Kg Döküm Çantalı Set 5,799 TL, Hattrick Smart Business Yeni Nesil Koşu Bandı 13,490 TL, ALTİS markası ile 2 yıl garantili Altis Çok Fonksiyonlu Ayarlanabilir Ağırlık Sehpası 3,699 TL, Altis Hyper Eclips Manyetik Eliptik Bisiklet 5,299 TL, Altis Breok Masasjlı ve Manuel Eğimli Koşu Bandı 10,490 TL olacak. Aralık ayının 23-26 tarihleri için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da kalmıyor.Hattrick BodyPower 100 Kg Plak Ağırlıklı Çalışma İstasyonu 19,999 TL, Hattrick Pilates Ev Tipi Reformer 14,490 TL, Hattrick Orio Motorlu Eliptik Bisiklet 14,990 TL, Hattrick Torso Motorlu Yatay Bisiklet 19,790 TL fiyatıyla cumartesi gününden itibaren raflarda yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta sonu; Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1,099 TL, İç ekipmanları paslanmaz çelik rezistanstan oluşan Arzum Tea Blend Çay Makinesi 999 TL, Soğuk ve sıcak hava üfleme özelliği, 2 hız ve 2 ısı ayara sahip olan Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 509 TL'den satılacak.