Sadece İstanbul yetti! AK Parti’yi CHP’yi ezdi geçti

İstanbul teşkilatının son 7 ayda yürüttüğü çalışmalar neticesinde 149 bin 351 yeni üye kazandığını belirterek, İstanbul’daki toplam üye sayısının 2 milyon 145 bin 14’e yükseldiğini açıklayan Özdemir, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak, karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline, getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de, açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ’Biz Büyük Bir Aileyiz’ anlayışıyla yoluna devam eden, güçlü bir siyasi harekettir. Bu sürecin oluşmasında ve olgunlaşmasında, ve bu hikayenin gerçekleşmesinde, milletimizle olan güçlü bağımızı daha da güçlendirecek çalışmalar, tabi ki çok etkili olmuştur. Hane ziyaretlerimizden çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerine, AK nokta çalışmalarından yurt ve spor kulüpleri ziyaretlerine, gençlik ve kadın buluşmalarından sektör bazlı iş dünyası buluşmalarına, toplumun her kesimine ve herkese dokunan çalışmalarımızın etkisinin altını, özellikle çizmek isterim" dedi.