Siyaset
Yeniakit Publisher
Sadece İstanbul yetti! AK Parti’yi CHP’yi ezdi geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sadece İstanbul yetti! AK Parti’yi CHP’yi ezdi geçti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yalnızca İstanbul'da AK Parti üye sayısının 2 milyon 145 bin 14 olduğunu söyledi. CHP'nin ise Türkiye genelinde toplam üye sayısı 1 milyon 922 bin 757 olarak açıklanmıştı.

AK Parti tarafından 81 ilde yürütülen üye çalışmaları kapsamında İstanbul’da önemli bir artış yaşandı. Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre, AK Parti’nin Türkiye genelindeki üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaştı. Konuya ilişkin değerlendirmeyi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. İstanbul İl Başkanlığında yapılan basın açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’in yanı sıra AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu da katıldı. Ardından basın mensuplarına konuşan Özdemir, üye sayısındaki artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının, somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

İstanbul teşkilatının son 7 ayda yürüttüğü çalışmalar neticesinde 149 bin 351 yeni üye kazandığını belirterek, İstanbul’daki toplam üye sayısının 2 milyon 145 bin 14’e yükseldiğini açıklayan Özdemir, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak, karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline, getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de, açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ’Biz Büyük Bir Aileyiz’ anlayışıyla yoluna devam eden, güçlü bir siyasi harekettir. Bu sürecin oluşmasında ve olgunlaşmasında, ve bu hikayenin gerçekleşmesinde, milletimizle olan güçlü bağımızı daha da güçlendirecek çalışmalar, tabi ki çok etkili olmuştur. Hane ziyaretlerimizden çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerine, AK nokta çalışmalarından yurt ve spor kulüpleri ziyaretlerine, gençlik ve kadın buluşmalarından sektör bazlı iş dünyası buluşmalarına, toplumun her kesimine ve herkese dokunan çalışmalarımızın etkisinin altını, özellikle çizmek isterim" dedi.

AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Özdemir, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla, çalışmalarını sürdüreceğini ifaderek, "Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya, devam edecektir. Yargıtay’ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Özdemir ayrıca İstanbul’da elde edilen başarının il teşkilatı öncülüğünde; ilçe ve mahalle başkanları ile sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarının gayretiyle gerçekleştiğini ifade ederek, tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

AK Parti’nin sadece İstanbul’daki üye sayısı bile halkın partiye olan teveccühünü gözler önüne sermeye yetti. Zira yolsuzluk, irtikap, istismar gibi onlarca rezillikle gündemden düşmeyen CHP’nin, Mustafa Kemal sömürüsüne rağmen toplam üye sayısı 1 milyon 922 bin 757 olarak açıklandı. AK Parti’nin yalnızca İstanbul’daki üye sayısının CHP’nin toplamından fazla olması, halk nezdindeki yerlerini görmek açısından önemli veriler olarak tarihe geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Egeli

Emekliyi görmediği sürece hüsrana uğrar artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
