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Yaşam
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Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

2024-05-02 18:37:37
Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

Konya'da bir şahıs semaverde çay demlemek için tiner kullandı. Tinerin patlamasıyla şahıs yaralandı.

#1
Foto - Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek istediği semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı.

#2
Foto - Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

Olay, Ereğli İlçesi Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Ercan Yıldırır (41), açık alanda çay demlemek için hazırladığı semavere tiner döktü.

#3
Foto - Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

Yıldırır, tinerin bir anda patlaması sonucu yaralandı. Semaverden yükselen alevler, Ercan Yıldırır’ın bacak, kol ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yıldırır, çevredekilerin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

Polis ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

#5
Foto - Sadece çay demlemek istemişti! Olanlar oldu

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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