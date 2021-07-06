2021-07-06 09:05:34 Sadece aşı olan girebilecek! İşte masadaki yeni kısıtlamalar
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadelede son derece önemli bir kararın masada olduğu öğrenildi. Özellikle gençleri ilgilendiren karar, beraberinde bazı yasakları da getirecek. Sonbahara kadar nüfusun yüzde 70-80’inin koronavirüse karşı aşılanıp rahatlaması için özellikle 18-35 yaş grubuna dönük çalışmalar yapılacak. Pandemiyle mücadelede bu hedefe ise merkezi noktalarda toplu aşılamayla ulaşılacak.