Sadece aşı olan girebilecek! İşte masadaki yeni kısıtlamalar

Aşının vatandaşın ayağına kadar gitmesi için valilikler ve kaymakamlıklar da devreye girecek. Sağlık il müdürlükleri ile birlikte aşı kampanyası yürütülecek. İllerin özelliklerine göre yayla, sera, tarla, cami, pazar yeri girişleri, büyük şantiyelerde çadırlar kurulup toplu aşılama yapılması mümkün hale gelecek. Türkiye'de dün 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58.40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25.55 olarak kayda geçti. Kovid- 19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.