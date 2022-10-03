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Sağlık
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Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

2022-10-03 13:05:16
Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Sonbaharla birlikte gelen yorgunluk, halsizlik gibi duyguların yanı sıra ciltte ve saçlarda ortaya çıkan problemlere doğal çözüm yolları merak ediliyor. İnternette özellikle 'saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi nasıl durdurulur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?' gibi soruların cevapları sıklıkla aratılıyor. Vücudunuzun peeling rutinini değiştirmek, cildinizin daha taze görünmesini sağlayan ürünler ve tedaviler bulmak veya bir tıp uzmanından yardım almak istiyor olsanız da, size yardımcı olacak birkaç doğal yol var.

#1
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Brezilya fıstığı, Brezilya, Bolivya ve Peru'daki Amazon yağmur ormanlarına özgü ağaç fındıklarıdır. Pürüzsüz, tereyağlı dokuları ve cevizli lezzetleri tipik olarak çiğ veya beyazlatılmış olarak tüketilir. Bu kuruyemişler oldukça besleyicidir ve mineral selenyumun en konsantre diyet kaynaklarından biridir. Brezilya fıstığı yemek, tiroid bezinizi düzenler, iltihabı azaltır, kalbinizi, beyninizi ve bağışıklık sisteminizi desteklemek dahil olmak üzere sağlığınıza çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.

#2
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

SELENYUM AÇISINDAN ZENGİN - Brezilya fındığı tam bir selenyum kaynağıdır. Aslında, fındık başına ortalama 96 mcg ile diğer fındıklardan daha fazla bu minerali içerirler. Brezilya fıstığı, selenyum alımınızı korumanın veya artırmanın oldukça etkili bir yoludur.

#3
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Aslında, 60 kişide yapılan bir araştırma, günde iki Brezilya fıstığı yemenin, selenyum seviyelerini yükseltmede selenyum takviyesi almak kadar etkili olduğunu buldu.

#4
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

ENFLAMASYONU AZALTIR - Brezilya fıstığı , hücrelerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan maddeler olan antioksidanlar açısından zengindir.

#5
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Bunu, serbest radikaller adı verilen reaktif moleküllerin neden olduğu hasarla mücadele ederek yaparlar. Brezilya fıstığı selenyum, E vitamini ve gallik asit ve ellagik asit gibi fenoller dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlar içerir. Brezilya fıstığının anti-inflamatuar etkileri, daha uzun bir süre boyunca tek, büyük dozlarda ve küçük dozlarda elde edilebilir.

#6
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

SAÇ, TIRNAK VE CİLDE İYİ GELİR Brezilya fıstığı yağının cildiniz ve saçınız için de birçok faydası vardır. Babassu ve cupuaçu gibi Brezilya fıstığı yağı da mükemmel bir doğal cilt nemlendiricisidir ve vücudunuzun her yerinde kullanılabilir

#7
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Zengin mineral ve vitamin içeriği, kuru veya hasarlı cildi iyileştirmek için idealdir. Brezilya fıstığı yağı cilt bakım ürünlerinde bir bileşen olarak kullanıldığında cildi nemlendirir ve gençleştirici özellikleri nedeniyle, Brezilya fıstığı yağı cildi dolgunlaştıran ve ince çizgilerin ve yaşlanmanın görünümünü azaltan etkili bir kırışık önleyici bakımdır.

#8
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Cilt hücrelerinden serbest radikalleri yok eder, kırışıklıkları ve cilt kanserini önler. Erken yaşlanmayı önlemek için cilt elastikiyetini artırır.

#9
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Egzama ve sedef hastalığı gibi durumların yanı sıra kuruluğu önlemek için mükemmel bir yumuşatıcıdır.

#10
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Cildi zararlı UV ışınlarından korur.

#11
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Hücresel onarım ve büyümeyi teşvik eder.

#12
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Saçları sağlıklı, parlak ve kırılmaya daha az eğilimli hale getirmek için omega 3'ler, E Vitamini ve selenyum açısından zengindir.

#13
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Brezilya fıstığı yağının cilt bakımı ve saç tedavisi için kullanımı oldukça etkilidir. Cilt ve saç bakım ürünlerine dahil olmasının sebeplerinden bazıları şunlardır:

#14
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Hem cilt hem de saç için güçlü bir nemlendirici. Kuru veya hasarlı cildi tedavi eder.

#15
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Yaşlanma görünümünü azaltır. Akneye karşı korur veya görünümünü azaltır.

#16
Foto - Saçları dökülenler bu habere dikkat: Bir avuç tüketmek bile etki ediyor

Saçın sağlıklı büyümesini teşvik eder ve doğal olarak testosteron seviyelerini etkileyen alopesi veya erkek kellik tedavisine yardımcı olur.

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