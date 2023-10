Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler

Beyaz Saçları Kapatmak İçi Neler Yapılır? Saç rimeli ve yeni çıkan boyalı saç spreyleri beyaz saçları geçici olarak kapatabilecek sayılanlar arasındadır. Özellikle uzamamış ve yaygınlaşmamış yani tek tük çıkmış olan beyazları kapatır. Dip boyası gelmiş bayanlar günü kurtarmak için çoğunlukla tercih ederler. Yıkandıktan sonra suyla birlikte akar gider. Her defasında yeniden uygulama gerektirir. Beyazlar uzayıp çok belirginleştiğinde ise sürecek ya da püskürtülecek alan çoğaldığından, her seferinde neredeyse bir kutuyu bitirmek zorunda kalırsınız. Bu da çok ekonomik olmaz. Saçlara kendi rengini vermesi için kullanılan etkili şampuanlar vardır. Beyaz saçları kapatan şampuan saçınıza sürüp yıkadıktan sonra 3-4 hafta etkisini devam ettirir. Her yıkamada kullanılmaya devam edilebildiği gibi ara ara da saçlarda beyazlar göründükçe de kullanılanları vardır. Bu tip şampuanlar az ya da bölgesel olarak beyaza sahip olan kişilerin saçlarında etkili olur. Başka bir tip şampuan olan, içerdiği melanin ve bazı proteinlerle birlikte saçın keratin dokusunu ve saç diplerini destekleyerek tekrardan kendi saç renginizde saçın çıkmasını sağlar. Saçların büyük kısmında ya da hepsinde olsa bile etki eder. Doğal saç renginize kavuşurken aynı zamanda saçlarınız yeniden doğmuş gibi olur. Bu tür şampuanların kullanımdan sonuç almak için biraz sabır gereklidir. 1 yıl kadar düzenli kullanılmalıdır.