Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler

Soğuk pres çörek otu yağı yada 3 çay kaşığı çörek otunu havanda ezerek suyla yutmak suretiyle 6 ay boyunca kullanılır. Yoğurda karıştırarak sabah aç karnına da tüketebilirsiniz. 2 tane cennet meyvesi hurma kabuksuz ve çekirdeksiz olacak şekilde, 3 tane yumurta sarısı eklenerek rondodan geçirilir.1 çorba kaşığı Türk kahvesi veya kakao, 1 su bardağı soğuk pres yapılmış ve rendelenmiş kükürtlü katranlı sabun ve 1 bardağı su ilave edilerek rondodan geçirilerek tüm malzemelerin birbirine iyice karışması sağlanır. Saç beyazlaması durduran, bakır ve iyot bulunduran cennet meyvesi hurma çok faydalıdır. Saça sürdükten sonra yarım saat beklettikten sonra durulanır. 200 gram Keten tohumu yağı, 4 tane limon, 3 diş sarımsak,1 kilo baldan oluşan karışım ise içten destekleme yaparak melanin oluşmasını sağlar. Sarımsak ve limonları rondodan geçirin. Limonların ikisi kabuklu ikisi kabuksuz olmalıdır. Keten tohumu ve bal da ilave edilir. Kavanoza konulup, buzdolabında saklanmalıdır. Tahta kaşık ile her öğünden yarım saat önce 1 kez yiyin. Günde 3 defaya mutlaka tamamlayın 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı ile 3 kaşık limon suyunu karıştırın. Hindistan cevizi yağını benmari usulü ya da mikrodalga da erimesini sağlarsanız, daha kolay sürülebilir bir karışım elde edersiniz. Her banyodan 1 saat önce uygulanmalıdır. Biberiye ve adaçayı teker teker saç beyazlatmada gidermek için kullanılabilirken, birlikte bir karışım hazırlamak suretiyle etkisini arttırabilirsiniz. Aktardan alacağınız kuru adaçayı ve biberiyeden ikişer tepeleme çorba kaşığı miktarında, 2 bardak kaynayan suya atılır. 15 dakika demledikten sonra süzülür. Her banyodan sonra durulama suyu olarak kullanılır. Saçları güzelleştiren ve bakım yapan siyah çay, saçtaki beyazları kapatmak içinde kullanılır. 1 bardak kaynamakta olan suya 2 tatlı kaşığı siyah çay atılır. 15 dakika demledikten sonra içine bir tutam tuz atılır. Süzüldükten sonra saçı bu suyla yıkayıp 20 dakika bekletin. Daha sonra sadece su ile durulayın.