Saçı dökülenler dikkat! Durduruyor... Artık bu besinleri severek yiyeceksiniz

Birçok kişi saçlarının dökülmesinden şikayetçi oluyor. Genellikle erkeklerin çok şikayetçi olduğu saç dökülmesiyle ilgili internette aranan "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller? gibi sorular aranıyor. Bazı kişilerin çok sevdiği bazı kişilerin de sevmediği bu yemeğin saç dökülmesine iyi geldiğini biliyor musunuz? Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor. Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor. Tüm sağlıklı besinler saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi. İşte saç dökülmesine iyi gelen o yemek ve besinler...