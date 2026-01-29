  • İSTANBUL
Saç dökülmesine karşı doğal devrim... Müthiş gelişme! Saç kökleri uyanacak!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Saç dökülmesine karşı doğal devrim... Müthiş gelişme! Saç kökleri uyanacak!

Saç dökülmesine karşı doğal devrimin izlerini atabilirsini... Tek bir damla yetiyor ve saç kökleriniz uyanıyor...

Modern tıp ve geleneksel yöntemleri birleştiren uzmanlar, saç köklerini uyandırmak için şampuana eklenen doğal yağların etkisini bilimsel verilerle kanıtladı. Özellikle biberiye yağının, genetik saç dökülmesinde kullanılan ilaçlarla benzer başarı oranına ulaştığı gözlemlendi.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen alopesi (saç kaybı) sorunu için laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalar, doğal bitki özlerinin saç kökü üzerindeki mucizevi etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, saç dökülmesinin temel nedenlerini stres, hormonal dengesizlikler ve mikro besin eksiklikleri olarak tanımlarken; günlük kullanılan şampuana eklenecek tek bir damla biberiye yağının (Rosmarinus officinalis) saç yoğunluğunu artırdığını ifade etti.

2015 yılında gerçekleştirilen ve literatüre giren bir araştırmada, biberiye yağının etkisi ile bilinen saç dökülme karşıtı ilaçlar (Minoxidil %2) kıyaslandı.

Altı aylık sürecin sonunda, biberiye yağı kullanan grupta saç dökülmesinin durduğu ve yeni saç oluşumunun ilaçla benzer seviyeye ulaştığı kaydedildi. Bu bitkisel özün, saçlı derideki kan dolaşımını hızlandırarak kıl foliküllerini oksijenle beslediği vurgulandı.

New York merkezli dermatolog Dr. Michele Green, saç derisindeki kronik enflamasyonun dökülmeyi tetiklediğini belirterek, biberiye yağının anti-enflamatuar özelliklerine dikkat çekti. Green, bu yağın kafa derisindeki doku iyileşmesini desteklediğini ve saç tellerini kalınlaştırdığını aktardı.

Almanya’daki Münster Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Francesca Jimenez-Acosta ise, bitkisel yağlardaki antioksidanların çevresel stres faktörlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu dile getirdi.

Jimenez-Acosta, şampuana karıştırılan doğal özlerin, kimyasal bileşenlerin saç derisindeki kurutucu etkisini minimize ettiğini belirtti. Uzmanlar, saf uçucu yağların doğrudan deriye uygulanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, mevcut şampuanın içerisine her yıkamada bir damla eklenmesinin güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu bildirdi. Bu basit dokunuşun, düzenli kullanımda saçın parlaklığını artırdığı ve dökülme periyodunu kısalttığı saptandı.

